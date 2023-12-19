Экс-директора новосибирского НЗИВа освободили в зале суда

Искитимский районный суд Новосибирской области огласил приговор бывшему директору АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустаму Исмайлову. Экс-руководитель обвинялся сразу по нескольким статьям: «Хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество».

— Исмайлов признан виновным по всем вменяемым ему статьям, ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы в ИК общего режима. Суд учел срок содержания под стражей и освободил осужденного в зале суда, — сообщили в пресс-службе суда.

С Исмайлова взыскан в пользу АО «НЗИВ» материальный ущерб в размере 155 521 679 рублей.

Напомним, в мае 2023 года Рустам Исмайлов был приговорен за махинации с трудовыми договорами в НЗИВ к 2 годам колонии и был арестован в зале суда.

Справка: Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) расположен в городе Искитим Новосибирской области. Является сборочно-снаряжательным заводом по производству специальных изделий. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».

Ранее редакция сообщала о том, что бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова осудили по делу о растрате на предприятии и назначили условный срок.