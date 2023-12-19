Отца-алиментщика отправят убирать улицы под Новосибирском

Житель поселка Краснообск Новосибирской области уклонялся от выплаты алиментов бывшей супруге на содержание дочери и задолжал 150 тысяч рублей.

За это судебные приставы привлекли должника к административной ответственности, а суд назначил 20 часов обязательных работ. Мужчину отправят убирать заснеженные улицы Краснообска.

— После того, как 42-летнего гражданина ограничили специальным правом на управление транспортным средством, он самостоятельно перечислил 30 тысяч рублей в счет погашения долга. Позднее с карты должника было удержано 120 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

На сегодняшний день долг погашен и теперь сибиряку придется платить только текущие алименты, отметили служители Фемиды.

Ранее редакция сообщала о том, что судебные приставы разыскивают отца тройни, который скрывается от алиментов почти 15 лет.