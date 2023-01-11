Получите экспресс-гарантию для торгов под 1,8% годовых

Принять участие в акции могут компании малого и среднего бизнеса без ограничения по видам деятельности. Предложение действует по гарантиям для обеспечения участия заявки в конкурсе, а также на исполнение условий государственного контракта. Минимальный тариф составляет 1,8% годовых, но не менее 880 рублей.

Напомним, что банк увеличил лимит гарантий до 60 млн рублей. Максимальный срок составляет 5 лет. Банковские гарантии на сумму до 10 млн рублей можно получить за 1 час без документов.

Помимо гарантий по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, банк выдает таможенные гарантии и гарантии между юридическими лицами.

Оставить заявку на банковскую гарантию можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». При подаче заявки в ОНЛАЙН-офисе предоставляется бонус 250 рублей по комиссии за выдачу гарантии.

Подробную информацию уточняйте в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах.

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