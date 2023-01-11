Отдых и лечение в санатории «Рассвет» можно подарить

С заботой о близких

Позади новогодние праздники, все постепенно набирают трудовой темп после столь длительных зимних каникул. Но зима продолжается, а впереди — не менее любимые праздники, которых ожидают как мужская половина человечества, так и женская. Среди них День святого Валентина, 23 февраля, 8 марта. Самое время подумать о подарке.

Санаторно-курортный отдых — замечательный вариант для тех, кто хочет серьезно заняться своим здоровьем. Путевка в санаторий «Рассвет» — это не только возможность сменить на время обстановку, подышать свежим воздухом, но и пройти лечебно-профилактические процедуры, существенно поправить здоровье. Высококвалифицированные врачи, удобные номера и индивидуальный подход к каждому гостю помогут восстановить силы организма.

В «Рассвете» — разносторонний выбор программ лечения и санаторно-курортных процедур. Они доступны для гостей всех возрастов, включая детей с трех лет, и направлены на лечение и профилактику хронических заболеваний и травм: классическая программа «Санаторно-курортное лечение», программы по опорно-двигательному аппарату «Радость движения» и «Здоровый позвоночник», а также программы «Здоровое сердце и сосуды», «СТОП диабет», «Царство Морфея», «Антистресс», «Худеем с мастерами» и др.

Релакс для самых занятых

Для тех, у кого нет времени на длительный курс лечения, хорошим подарком станет тур выходного дня, например «Романтические выходные», «Дни здоровья», «Релакс» и другие. Он включает в себя заезд на период от двух суток в любой день недели, трехразовое питание по системе «шведский стол». Кроме того, гостям предлагается йога, спа, посещение бассейна, гидромассажная ванна, кислородный коктейль, релакс-массаж и другие услуги. Такой подарок поможет отдохнуть и восстановить организм после больших физических и психологических нагрузок.

Спа-уход в санатории

В санатории «Рассвет» широко представлены эксклюзивные методики спа-процедур, уникальные технологии по уходу за лицом и телом, богатый выбор водных и банных программ на любой вкус: фруктовое и шоколадное обертывание, пилинг с фруктовыми кислотами, маски, скрабы, расслабляющие спа-процедуры и потрясающий список массажей. И все это по назначению врача. Процедуры сочетают в себе нежность и заботу, ароматерапию и питание, красоту и настроение. Путевка на спа-программы здравницы станет идеальным подарком к любому празднику, ведь они не только нормализуют обмен веществ, убирают лишний вес, корректируют фигуру и очищают организм, но и поправляют здоровье.

Сертификат на отдых и лечение

Подарочный сертификат на все услуги санатория «Рассвет» и спа-центра с любым номиналом по-своему уникален, оригинален и является качественным подарком для родных, друзей, коллег или партнеров по бизнесу.

Причины подарить сертификат от санатория «Рассвет»:

Стоимость подарочного сертификата может быть разной. Вы сами устанавливаете его номинал.

Срок действия сертификата — шесть месяцев.

По сертификату будут оказаны услуги в рамках указанного номинала. Если цена выбранной программы окажется выше установленного номинала, владельцу сертификата нужно просто доплатить разницу до его реальной стоимости.

Напомним, санаторий «Рассвет» расположен в городе Бердске — в экологически чистой местности, вдали от шумных автомобильных трасс. Категория санатория — четыре звезды. В зависимости от бюджета можно выбрать проживание в номерах с разным уровнем комфорта: от небольших номеров эконом-класса до роскошных люксов и апартаментов.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта san-rasswet.ru