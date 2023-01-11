Реализация проекта «Смарт Сити» начнется в этом году

Реализация проекта по созданию умного города «Смарт Сити» между наукоградом Кольцово и новосибирским Академгородком по программе развития Новосибирского научного центра начнется в 2023 году. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова на пресс-конференции.
— Проект «Смарт Сити» — комплексный проект развития территорий. Помимо жилищного направления, там есть так называемая внедренческая зона, зона отдыха. История с точки зрения жилища немного отложена, но, тем не менее, мы как планировали в 2023 году приступать к реализации этого проекта, так и будем к нему приступать, — подчеркнула Ирина Мануйлова.
— Все будет зависеть от того, какое примем решение с точки зрения финансирования, пока взята пауза, потому что есть несколько равных предложений, каждое из них имеет свои плюсы и риски, — отметила Мануйлова.
По словам замгубернатора, в ранее разработанный проект были внесены изменения со стороны Минэкономразвития РФ. На данный момент ИНТЦ не поддерживается со стороны федерального центра в виде каких-то субсидий — эти проекты реализуются только в расчёте на собственные средства инвесторов. Сейчас идет подбор потенциальных инвесторов, которые готовы вкладываться в эту инфраструктуру.
Проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом. Его создание регламентировано 216-ФЗ. Под строительство мэрия Новосибирска формирует земельные участки в районе улицы Тимакова.
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Иллюстрация предоставлена разработчиком мастер-плана
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