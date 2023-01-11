Рекламодателям

Реализация проекта «Смарт Сити» начнется в этом году

  • 11/01/2023, 16:50
Смарт Сити
В ранее разработанный проект были внесены изменения со стороны Минэкономразвития РФ.

Реализация проекта по созданию умного города «Смарт Сити» между наукоградом Кольцово и новосибирским Академгородком по программе развития Новосибирского научного центра начнется в 2023 году. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова на пресс-конференции.

— Проект «Смарт Сити» — комплексный проект развития территорий. Помимо жилищного направления, там есть так называемая внедренческая зона, зона отдыха. История с точки зрения жилища немного отложена, но, тем не менее, мы как планировали в 2023 году приступать к реализации этого проекта, так и будем к нему приступать, — подчеркнула Ирина Мануйлова.

новости Новосибирска

Для запуска проекта «Смарт Сити» нужен волшебный пендель

Она отметила, что на территории «Смарт Сити» будет востребовано как жилье высокого уровня комфортности, так и арендное жилье для приезжих и местных учёных.

— Все будет зависеть от того, какое примем решение с точки зрения финансирования, пока взята пауза, потому что есть несколько равных предложений, каждое из них имеет свои плюсы и риски, — отметила Мануйлова.

По словам замгубернатора, в ранее разработанный проект были внесены изменения со стороны Минэкономразвития РФ. На данный момент ИНТЦ не поддерживается со стороны федерального центра в виде каких-то субсидий — эти проекты реализуются только в расчёте на собственные средства инвесторов. Сейчас идет подбор потенциальных инвесторов, которые готовы вкладываться в эту инфраструктуру.

Новости Новосибирска

Центр инновационных IT-технологий разместят на территории «Смарт-Сити – Новосибирск»

Напомним, в 2021 году министр экономического развития Лев Решетников на пресс-конференции сообщал, что на рабочей группе определяются принципы проектирования «Смарт Сити» (Smart City). Определен участок — около 800 га, идет проработка его зонирования: где будет размещаться общественно-деловая, жилая, а где научно-производственная застройка. Он также сообщал, что провел встречу с 60 резидентами Академпарка, проявившими интерес к «Смарт Сити». Из них анкеты предварительной заинтересованности прислали 23 компании, в итоге отобрали 7 проектов, которые были сразу готовы выйти на стройку.

Проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом. Его создание регламентировано 216-ФЗ. Под строительство мэрия Новосибирска формирует земельные участки в районе улицы Тимакова.

 

Ранее редакция сообщала о том, что для новосибирских экскурсоводов начинаются квалификационные экзамены.

Иллюстрация предоставлена разработчиком мастер-плана

361

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : Смарт Сити Комплексное развитие территории инновации


Спецоперация на Украине

Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году
9/01/23 16:41
Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
застройщики Новосибирска

Застройщики-лидеры по вводу жилья в Новосибирской области в 2022 году

Предварительный рейтинг Единого ресурса застройщиков.
Читать статью >>
медицина

Отдых и лечение в санатории «Рассвет» можно подарить

Отличный способ сделать приятный и полезный подарок на День влюбленных, 23 февраля или 8 марта, который придется по душе каждому — подарить путевку в санаторий «Рассвет».
Читать статью >>
цена квадратного метра

За выкуп квадратного метра застройщикам Новосибирска власти могут заплатить более 96 тысяч рублей

Строительную отрасль поддерживают через льготные программы.
Читать статью >>
иск чиновника к производителю бальзамов

Сколько должны алтайские производители бальзамов новосибирскому министру?

Иск чиновника к компании сейчас рассматривается в Центральном районном суде.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина

Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

Ключевой задачей на 2023 год для «Инвитро» будет продвижение на рынке как медицинской компании, а также повышение эффективности сети медицинских офисов.
Все материалы
Лента новостей

Застройщики-лидеры по вводу жилья в Новосибирской области в 2022 году

11/01/2023, 18:02

Интерес россиян к казахстанской валюте продолжает расти

11/01/2023, 17:52

Отдых и лечение в санатории «Рассвет» можно подарить

11/01/2023, 17:15

Для новосибирских экскурсоводов начинаются квалификационные экзамены

11/01/2023, 16:27
Популярное

Украсив свою «ласточку», можно лишиться водительских прав на 1,5 года

11/01/2023, 13:34

Уехавшие россияне спровоцировали панику на рынке жилой недвижимости ОАЭ

11/01/2023, 12:25

В Новосибирске треснул пятиэтажный жилой дом

10/01/2023, 17:15
Новости компаний

Получите экспресс-гарантию для торгов под 1,8% годовых

11/01/2023, 17:10

ВТБ в декабре выдал рекордный объем ипотеки в 2022 году

11/01/2023, 15:16

Персонал АО «РЭС» надежно отработал в новогодние праздники и в непогоду

11/01/2023, 11:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска