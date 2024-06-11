Получившим ожоги из-за коммунальной аварии выплатят компенсацию в Новосибирске

Жителям Новосибирска, получившим ожоги из-за коммунальной аварии, выплатят компенсацию морального вреда.

ЧП с прорывом трубы из коммунальной сети теплоснабжения на улице Петропавловской произошло в январе 2024 года. В результате вырвавшегося наружу кипятка пострадали 11 человек — все они получили ожоги различной степени тяжести.

С иском о защите прав пострадавших в суде выступил прокурор.

— В суд было направлено 11 исковых заявлений о взыскании компенсации морального вреда с ресурсоснабжающей организации и собственника тепловой сети. Требования по 4 искам добровольно удовлетворены ответчиками, гражданам выплачена компенсация морального вреда на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, — сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ход и результаты рассмотрения остальных 7 исков находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что НТСК заключила мировое соглашение с пенсионером, обварившемся в кипятке из-за прорыва теплосетей, и выплатила ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.