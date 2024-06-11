Иосиф Кодалаев стал главой департамента транспорта Новосибирска

В мэрии Новосибирска нашли кандидатуру на должность начальника транспортного департамента. Распоряжением мэра на эту должность назначен Иосиф Кодалаев. С 2023 года он являлся директором МКУ «Гормост». В этой должности курировал ремонт Димитровского и Октябрьского мостов Новосибирска.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, Кодалаев родился в 1981 году в Новосибирске, окончил СГУПС по специальности «инженер путей сообщения – строитель», специальность «мосты и транспортные тоннели». Работал в государственных и муниципальных структурах.

К работе Иосиф Кодалаев приступил 11 июня.

Напомним, должность начальника транспортного департамента мэрии была ваканта с декабря 2023 года, после ухода по собственному желанию Константина Васильева. В марте он был арестован.

В мае суд отправил в СИЗО и.о. главы департамента Олесю Богомазову.

Ранее редакция сообщала о назначении начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.