«Еле отвоевала»: охранник попрошайки на Хилокской набросился на сибирячку из-за съемки видео

Очередное ЧП с участием зарубежных жителей Хилокского жилмассива произошло сегодня 28 января.
Сибирячка заметила на улице двух попрошаек – женщину и ребенка и начала снимать на телефон видео.
― Она хотела показать в нашем паблике правду о происходящем на Хилокской, а не фантазии мэрии Новосибирска. На нее набросился охранник мигрантской попрошайки и вырвал телефон, ― сообщает в группе ВКонтакте «Хилокский жилмассив».
Женщине удалось отвоевать свой телефон обратно. Но аппарат успел запечатлеть фото агрессивного героя.
― То, что сегодня произошло, переходит все границы дозволенного! Больше мы не дадим замалчивать наши проблемы выдуманной статистикой, согласно которой на Хилокской все спокойно, ― написала администратор паблика.
Ранее редакция рассказывала историю, как дети мигрантов набросились на учительницу и закидали ее камнями.
Фото из группы Вконтакте «Хилокский жилмассив».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru