«Еле отвоевала»: охранник попрошайки на Хилокской набросился на сибирячку из-за съемки видео

Очередное ЧП с участием зарубежных жителей Хилокского жилмассива произошло сегодня 28 января.

Сибирячка заметила на улице двух попрошаек – женщину и ребенка и начала снимать на телефон видео.

― Она хотела показать в нашем паблике правду о происходящем на Хилокской, а не фантазии мэрии Новосибирска. На нее набросился охранник мигрантской попрошайки и вырвал телефон, ― сообщает в группе ВКонтакте «Хилокский жилмассив».

Женщине удалось отвоевать свой телефон обратно. Но аппарат успел запечатлеть фото агрессивного героя.

― То, что сегодня произошло, переходит все границы дозволенного! Больше мы не дадим замалчивать наши проблемы выдуманной статистикой, согласно которой на Хилокской все спокойно, ― написала администратор паблика.

Ранее редакция рассказывала историю, как дети мигрантов набросились на учительницу и закидали ее камнями.