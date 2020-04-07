Сибирские селекционеры готовят новую «линейку» сортов лука-шалота

Ученые-селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал ФИЦ ИЦИГ СО РАН) работают над созданием набора сортов лука-шалота, пригодных для выращивания в сибирских условиях, сообщили в пресс-службе ФИЦ ИЦИГ СО РАН. Базой для этой работы стала большая коллекция (около 1200 образцов) разновидностей этой овощной культуры собранная в разных регионах страны и мира, имеющаяся в распоряжении селекционеров.

— Я могу смело сказать, что в таком объеме, как мы, больше никто селекцией лука-шалота в России не занимается, — рассказала заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН, к.с.-х.н. Татьяна Штайнерт.

Как считают сами ученые, главным препятствием для промышленного выращивания лука-шалота является то, что производителю нельзя использовать технику, которая применялась для посадки, выращивания и уборки репчатого лука – требуются другие технологии и оборудование. А оно стоит достаточно дорого и производится только за рубежом. Так что, замена репчатого лука шалотом потребует от производителя серьезных инвестиций, которые окупятся через несколько лет. Поэтому многие из них предпочитают работать с привычным набором овощей. Впрочем, возможно, ситуация со временем изменится и лук-шалот станет среди наших аграриев столь же популярным, как и у их европейских коллег.

Другое дело — российские дачники: для выращивания шалота на приусадебном участке никакого специального оборудования не надо. Не удивительно, что популярность этой культуры среди владельцев приусадебных участков год от года только растет.

Одним из направлений селекции, проводимой в СибНИИРС стали межвидовые гибриды шалота и репчатого лука. В результате, были созданы сорта «Дебют», «Краснообский» и «Яшма» сохранившие сильные стороны шалота, но с заметно большими по массе луковицами (100-120 грамм вместо 30-40 грамм как у обычного шалота). Все три гибрида имеют желтую окраску чешуи.

Другое направление — создание сортов с сокращенным вегетационным периодом.

Если удастся создать быстро созревающий в сибирских условиях сорт шалота с высокой семенной продуктивностью, это значительно повысит его привлекательность не только для дачников, но и для более крупных хозяйств.

Но это — работа на перспективу, в ближайшее время селекционеры готовят к передаче на государственные сортоиспытания сразу несколько гибридов шалота и репчатого лука с красной окраской. А уже в этом году запланированы испытания для скороспелого желтого гибрида с рабочим названием (которое еще должна одобрить госкомиссия по сортоиспытаниям) «Веснушка».

В пресс-службе подчеркнули, что в случае, если все пройдет успешно — к 2022 году «Веснушку» включат в реестр сортов, и она также станет доступной для отечественных дачников и фермеров.

Фото: pixabay.com, автор- BARBARA808