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Совет Федерации официально закрепил статус «студенческая семья»

  • 17/07/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
Понятие «студенческая семья» получило официальный статус
Это должно привести к дополнительной их поддержке

Совет Федерации одобрил законопроект, который закрепляет понятие «студенческая семья». Изменения внесены в закон «О молодёжной политике в РФ».

Согласно документу, студенческой семьей будут признавать союз граждан в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке или являющихся единственными родителями (усыновителями), учащихся на очной или очно-заочной форме в вузах или учреждениях среднего профессионального образования. Уточняется, что в категорию молодые муж и жена будут попадать независимо от наличия детей.

— Студенческую семью стоит рассматривать не как отдельную категорию, а именно как подкатегорию молодой семьи, — отметила член комитета по социальной политике Наталья Косихина, которая является одним из авторов законодательной инициативы.

По ее словам, закон устанавливает, что меры господдержки таких семей будут оказываться независимо от предоставления иных мер поддержки молодым гражданам – членам таких семей.

Начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности НГПУ Татьяна Лукина сообщила, что в 2025 году в университете очно обучается 24 семейные пары, еще более 80 студентов также состоят в браке, но их супруги не учатся в НГПУ. Есть среди семейных студентов и родители: на данный момент наблюдают за тем, как их папы и мамы готовятся к занятиям и пишут дипломы, 16 малышей.

— Главная мера поддержки, реализуемая вузом – это возможность проживать в отдельной комнате общежития НГПУ, где для студенческих семейных пар зарезервированы 20 комнат — на данный момент они заняты не все. При заключении брака либо при рождении ребенка студенты могут обратиться в студенческий профком и получить материальную помощь. Приятный знак внимания к Новому году для малышей – сладкий подарок и утренник, ежегодно организуемый студентами Института культуры и молодежной политики, — отметила она.

Татьяна Лукина добавила, что в вузе работает Центр психологической помощи, куда молодые муж и жена могут бесплатно обратиться за консультированием и терапией (личным или в паре).

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских школах могут отменить оценки по физкультуре, ИЗО и музыке.

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : студенты Молодая семья


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