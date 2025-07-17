Новосибирск стал лидером по количеству укусов клещей в регионе

Летом 2025 года Новосибирск стал лидером по числу случаев укусов клещей в регионе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На город приходится половина всех случаев.

— С начала текущего эпидемиологического сезона в Новосибирской области зарегистрировано 12 294 случая укусов клещей. Наибольшее количество укусов – в городе Новосибирске (6 263), — говорится в сообщении.

Много пострадавших в Искитимском районе (1 138), Бердске (758) и Мошковском района (474).

За прошлую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 138 укусов, среди низ 26 детей.

В региональном МЧС сообщали, что от клещевого энцефалита умерли четыре человека. Лечение от этого заболевания прошли 58 человек.

В 2024 году в регионе было зафиксировано более 14 тысяч укусов клещей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи могут переносить опасные болезни. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать простые правила: вакцинироваться, использовать репелленты и выбирать закрытую одежду.

Ранее редакция сообщала о том, что пик активности клещей наступает в Новосибирске. Вредители наиболее активны утром и вечером.