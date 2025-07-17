Новосибирск стал лидером по количеству укусов клещей в регионе

Летом 2025 года Новосибирск стал лидером по числу случаев укусов клещей в регионе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На город приходится половина всех случаев.
— С начала текущего эпидемиологического сезона в Новосибирской области зарегистрировано 12 294 случая укусов клещей. Наибольшее количество укусов – в городе Новосибирске (6 263), — говорится в сообщении.
Много пострадавших в Искитимском районе (1 138), Бердске (758) и Мошковском района (474).
За прошлую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 138 укусов, среди низ 26 детей.
В региональном МЧС сообщали, что от клещевого энцефалита умерли четыре человека. Лечение от этого заболевания прошли 58 человек.
В 2024 году в регионе было зафиксировано более 14 тысяч укусов клещей.
В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи могут переносить опасные болезни. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать простые правила: вакцинироваться, использовать репелленты и выбирать закрытую одежду.
Ранее редакция сообщала о том, что пик активности клещей наступает в Новосибирске. Вредители наиболее активны утром и вечером.
Источник фото: Freepik / Автор — erik-karits-2093459
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