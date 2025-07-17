Режиссёр легендарной картины «Завтра была война» скончался на 71-м году жизни

16 июля ушел из жизни режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет, и он скончался в Ялте. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале киножурналист Наталья Боброва. Предварительно причиной смерти стал инфаркт.

Юрий Кара оставил после себя богатое наследие в кино. Среди его работ — культовый фильм «Мастер и Маргарита» (1994), а также картины «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и «Я — кукла».

Дата похорон и прощания еще не определена.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Он учился в местной школе, а затем поступил в Московский институт стали и сплавов, где получил специальность «физика металлов». Во время учебы Юрий руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году он поступил во ВГИК на курс к знаменитым режиссерам Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой.

Дебютом Юрия Кары стал его дипломный фильм по повести Бориса Васильева «Завтра была война». А в 1988 году он снял культовую картину «Воры в законе».

Также он участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша». Его последними проектами стали фильмы «Гамлет. XXI век» и «Главный».

В 2005 году Кара получил звание заслуженного деятеля искусств России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015), орденом «За заслуги в культуре и искусстве» (2022). Также он был членом Союза кинематографистов и правления гильдии кинорежиссеров России.

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