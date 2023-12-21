Опрос жителей о будущем Соснового бора проводят власти Новосибирска

В Новосибирске департамент культуры спорта и молодёжной политики запустил опрос о будущем Соснового бора, сообщили в пресс-центре мэрии.
— Опрос проводится в рамках предпроектных исследований, — отметили в сообщении.
Напомним, что планируют благоустроить более ста гектаров Соснового бора.
Проектная документация будет готова к весне 2024 года.
О реконструкции территории Соснового бора и парка «Сосновый бор» говорится уже много лет. В 2021 году специалисты Центрального сибирского ботанического сада провели исследование леса.
Ранее редакция сообщала о том, что работа над концепцией развития Соснового бора началась в Новосибирске.
Фото: Freepik — wirestock
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