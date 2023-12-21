Опрос жителей о будущем Соснового бора проводят власти Новосибирска

В Новосибирске департамент культуры спорта и молодёжной политики запустил опрос о будущем Соснового бора, сообщили в пресс-центре мэрии.

— Опрос проводится в рамках предпроектных исследований, — отметили в сообщении.

Напомним, что планируют благоустроить более ста гектаров Соснового бора.

Проектная документация будет готова к весне 2024 года.

О реконструкции территории Соснового бора и парка «Сосновый бор» говорится уже много лет. В 2021 году специалисты Центрального сибирского ботанического сада провели исследование леса.

Ранее редакция сообщала о том, что работа над концепцией развития Соснового бора началась в Новосибирске.