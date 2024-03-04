Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь

Первые итоги в Новосибирске

Уральский продуктовый ретейлер «Жизньмарт» вышел на рынок Новосибирска в конце 2023 года. На сегодняшний день в городе работают уже 11 магазинов торговой сети, 8 из них — большого формата.

— Мы видим заинтересованность наших партнеров в продолжении развития в Новосибирске, так как город быстро развивается, есть интересные локации для открытия, уже собран ассортимент и открыт распределительный центр, — рассказал Infopro54 руководитель отдела по подбору партнеров «Жизньмарт» большого формата Евгений Сергеев.

По его словам, при выходе в новый регион компания прорабатывает 30-40 потенциально интересных для открытия мест. Все они оцениваются по особым методикам, включающим более 30 критериев. Среди основных:

плотность жителей в определенном радиусе,

трафик мимо двери в разное время,

наличие конкурентов (чем больше конкурентов — тем лучше),

наличие офисов, студентов, торговых центров,

транспортные развязки и «протоптанные жителями тропинки».

Готовая карта представляется франчайзи, которые развивают по ней сеть.

Нюансы бизнеса «Жизньмарт»

У компании амбициозные планы. С начала 2024 года «Жизньмарт» по франшизе открыла уже 31 магазин по всей России, 13 из них — большого формата. В целом в 2024 году запланированы к открытию 305 магазинов большого формата, часть из них компания намерена запустить в Сибири. На данный момент ведутся переговоры с партнерами из Томска, Барнаула и Кемерова. Кроме того, уже в мае-июне будут открыты первые магазины в Красноярске.

— «Жизньмарт» большого формата предусматривает наличие магазина продуктов, сервиса экспресс-доставки (пешая и авто), широкого ассортимента готовой еды и кофейных напитков, зоны кафе и самовывоза. Площадь помещения ― 100-200 квадратных метров, сама франшиза стоит 1,5 миллиона рублей, а в целом вложения на полноценный запуск точки составляют от 10 миллионов. По финансовой модели проект может приносить 500-800 тысяч рублей в месяц чистой прибыли при роялти от 5%, — поясняет Евгений Сергеев. — Сейчас у наших франчайзи есть возможность подписать договор на открытие магазина в Новосибирске по сниженным ставкам роялти, что тоже подогревает интерес к развитию в городе.

По финансовой модели срок окупаемости инвестиций в открытие магазина большого формата — 36 месяцев. Однако практика показала, что магазины компании, которые открылись 3 года назад, окупились быстрее — в среднем за 21 месяц. Также сеть ежемесячно делится информацией по выручкам каждого магазина в телеграм-канале.

Партнерские отношения

Сильная сторона «Жизньмарт» — партнерские отношения. Поэтому покупатель франшизы получает не только готовое решение с минимальными рисками, но и всестороннюю поддержку партнера: от концепции магазина до работы с поставщиками. Управляющая компания также помогает с подбором помещения, стартовым обучением сотрудников, созданием потока постоянных гостей благодаря маркетинговым стратегиям.

Партнер «Жизньмарт», в свою очередь, помимо достаточных инвестиций для паушального взноса и вложений в развитие бизнеса, должен обладать определенными личными качествами.

— Мы хотим поближе познакомиться с нашими потенциальными партнерами и «сверить часы» по взаимным ожиданиям, поэтому стараемся проводить собеседования. Для нас очень важно работать с теми, кто разделяет наши ценности, — отмечают в «Жизньмарт».

Чистый состав продукции

Среди принципов сети Жизньмарт — «один, но лучший продукт в каждой категории». Вместо нескольких товаров одной линейки под разными брендами на полку ставится один производитель, но лучший в своей категории. В итоге среднее время посещения магазина составляет всего 5 минут.

— В наших магазинах представлен широкий ассортимент готовой еды, кофейных напитков и продуктов. Жители могут полноценно пообедать, взять с собой перекус в формате сэндвичей, онигири, вафель, выпить классический кофе, авторские напитки, всевозможные виды какао или холодные напитки. Есть продукты и хозяйственные товары. Таким образом мы в себе сочетаем и кафе, и продуктовый магазин, — констатируют в компании.

Основа ассортимента — свежие продукты, готовые блюда и полуфабрикаты. На собственные торговые марки (СТМ) сегодня приходятся до 97% ассортимента. Множество товаров — от местных поставщиков.

— Продукт должен быть качественный, вкусный и с чистым составом. Для отбора мы специально разработали таблицу проверки состава, где зафиксированы запрещенные и разрешенные добавки. Далее продукты тестируются, запускаются опросники, проводятся «слепые» дегустации, — поясняют в компании. — Зачастую мы дорабатываем состав и вкусовые качества продуктов. Ассортимент постоянно пополняется и дорабатывается. Мы очень трепетно относимся к обратной связи от гостей.

«Изюминки» магазинов

Особенностью магазинов сети «Жизньмарт» является большое количество дополнительных опций для покупателя. Так, в магазинах есть отдельная зона кафе с пледами, розетками, wi-fi, чистой питьевой водой и льдом. Работают кассы самообслуживания, в свободном доступе бесплатные пакеты. При желании за них можно заплатить, тогда вырученные средства пойдут на благотворительный проект «Посади дерево». Для малышей в магазинах устанавливаются специальные бизиборды, чтобы они не скучали, пока родители выбирают продукты

Кроме того, в некоторых филиалах сети размещены фермерская полка и «детский магазинчик» — это место, где дети могут оставить свою небольшую поделку на продажу. Покупатель переводит оплату напрямую по номеру, указанному на бирке от изделия. Никакой комиссии магазин не берет.

В магазинах «Жизньмарт» нет кассиров и прилавков. Здесь покупатели — это гости, а сотрудники магазина — супергерои. Продавцы-универсалы успевают варить вкусный кофе, помогать гостям магазина и развозить заказы тем, кто заказал доставку. Стоит отметить, что в «Жизньмарт» большого формата работает экспресс-доставка (20 минут).

«Жизньмарт» — продуктовая сеть формата «у дома», основанная бизнесменом Иваном Зайченко. Первый магазин был открыт в Екатеринбурге в 2019 году. Сеть развивается по франшизе. На сегодняшний день в сети ― 266 магазинов, в том числе 121 — большого формата. Работа супермаркетов ведется по трем направлениям: продуктовый магазин с товарами, выбранными по принципу «лучший товар в своей категории», кафе с 300+ позициями готовых блюд, доставка еды и продуктов.

Выручка сети в 2020 году составила 227 миллионов рублей, в 2021-м — 967 миллионов рублей, в 2022-м — 2,94 миллиарда рублей, в 2023-м — 8,4 миллиарда рублей.

В январе 2024 года сеть вышла на международный уровень и запустила первый «Жизньмарт» в Дубае.