Водителя сбила машина пока он менял колесо в Новосибирске

На Октябрьском мосту в Новосибирске произошла авария с участием двух автомобилей.

В результате столкновения, один из пострадавших получил перелом ног, а другой ― лодыжки.

― 45-летний водитель Lada на большой скорости въехал в стоящий KIA Sportage, ― говорится в сообщении спасателей МАСС.

В это время водитель KIA менял колесо. Спасатели оказали помощь обоим участникам ДТП и транспортировали их в автомобиль скорой помощи. Для предотвращения возможных возгораний и стабилизации транспортных средств, спасатели провели противопожарные мероприятия на месте аварии.

Ранее редакция сообщала о том, что автобус и 4 машины столкнулись в Новосибирске.