Водителя сбила машина пока он менял колесо в Новосибирске

На Октябрьском мосту в Новосибирске произошла авария с участием двух автомобилей.
В результате столкновения, один из пострадавших получил перелом ног, а другой ― лодыжки.
― 45-летний водитель Lada на большой скорости въехал в стоящий KIA Sportage, ― говорится в сообщении спасателей МАСС.
В это время водитель KIA менял колесо. Спасатели оказали помощь обоим участникам ДТП и транспортировали их в автомобиль скорой помощи. Для предотвращения возможных возгораний и стабилизации транспортных средств, спасатели провели противопожарные мероприятия на месте аварии.
Ранее редакция сообщала о том, что автобус и 4 машины столкнулись в Новосибирске.
Фото со страницы спасателей МАСС.
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