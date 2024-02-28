Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пассажирская маршрутка №44 врезалась в грузовую Газель.

Авария произошла в 12 часов 45 минут 28 февраля на улице Никитина.

По информации ГИБДД, 37-летний водитель маршрутного такси Луидор ехал со стороны улицы Кирова в сторону Белинского. Напротив дома №68 он врезался в Газель, которая притормаживала перед светофором.

— В результате ДТП в больницу было доставлено 5 пассажиров маршрутного автомобиля, характер полученных травм уточняется, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

На месте происшествия работает ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Большевистской в Новосибирске перевернулось маршрутное такси с пассажирами.