Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пассажирская маршрутка №44 врезалась в грузовую Газель.
Авария произошла в 12 часов 45 минут 28 февраля на улице Никитина.
По информации ГИБДД, 37-летний водитель маршрутного такси Луидор ехал со стороны улицы Кирова в сторону Белинского. Напротив дома №68 он врезался в Газель, которая притормаживала перед светофором.
— В результате ДТП в больницу было доставлено 5 пассажиров маршрутного автомобиля, характер полученных травм уточняется, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
На месте происшествия работает ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что на улице Большевистской в Новосибирске перевернулось маршрутное такси с пассажирами.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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