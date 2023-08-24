Популярные рецепты заготовки баклажанов на зиму

Некоторые из них отличаются оригинальностью, другие считаются классикой. Баклажаны по вкусу могут напоминать грибы и даже мясо. Они делают блюда более сытными. В магазинах их можно купить круглый год, но самыми вкусными считаются сезонные, выращенные в открытом грунте. Их и используют для зимних заготовок. Баклажаны маринуют, солят, комбинируют с другими овощами, замораживают, а также сушат.

Особенности приготовления маринованных баклажанов

В ходе зимних заготовок на основе баклажанов в большинстве случаев применяют уксусную кислоту – яблочную либо винную. Главное – строго следовать рецепту и не уменьшать указанное количество данного ингредиента. Даже небольшое сокращение чревато размножением вредных микроорганизмов, порчей содержимого банок. Маринад чаще всего делают с применением соли и сахара. Эти специи в комплексе с кислотой способствуют получению сбалансированного вкуса. Баклажаны допустимо мариновать в целом виде, резать дольками и кружочками.

Их подвергают предварительной термической обработке: бланшировке, жарке либо запеканию. По банкам раскладывают мягкие и податливые овощи, заливая маринадом, в состав которого входит чеснок, острые специи. Во многих рецептах присутствуют и другие овощи: морковка, сладкий перец, кабачки, помидоры.

Важно! Закатка маринованных баклажанов выполняется только после термической обработки.

Маринованные баклажаны рекомендуется готовить на основе позднеспелых сортов, упругих, имеющих блестящую фиолетовую окраску с едва начавшими развиваться семенами. Оптимальным считается диаметр 5-6 см и длина – 10-12 см.

Примечательно, что мариновать баклажаны можно как в целом виде, так и кусочками — кому как больше нравится.

Другие способы приготовления

Заготовка баклажанов на зиму возможна и другим путем, речь идет о способе естественного брожения, он также пользуется популярностью. Многим хозяйкам нравится рецептура квашеных баклажанов, которые фаршируют другими овощами. Их заливают рассолом, оставляя с целью брожения. К достоинствам этого способа относят получение ровных, идентичных по размеру баклажанов. Плодоножка с чашелистиком при таком способе заготовки обычно оставляются.

Допускается консервация баклажанов при помощи рассола. Количество соли должно быть таким, чтобы можно было затормозить развитие патогенных микроорганизмов. В повседневной жизни еду солят в количестве 1-1,5%, баклажанам требуется примерно 5%. В состав таких рецептов входит зелень, чеснок и специи.

Баклажаны, которые предстоит квасить или солить, подвергают предварительной бланшировке.

Чтобы заготовить их на зиму, можно рассмотреть варианты с запеканием или жаркой. Баклажаны укладывают в банки с обжаренным луком, морковкой, сладким перцем, зеленью. Консервантом служит маринад либо прокаленное подсолнечное масло, его доводят до кипения и остужают. Овощи укладывают слоями толщиной в 2 см и заливают маринадом. Благодаря маслу удается предотвращать проникновение воздуха, не допускать развития гнилостных процессов, появления плесени.

Баклажаны великолепно сочетаются с сезонными овощами, которые созревают вместе с ними. Комбинации могут быть самыми разными. Микс овощей всегда получается очень вкусным.

К популярным рецептам относят соте из баклажанов, помимо овощей в него входит небольшое количество риса. Последний частично вбирает в себя жидкость, делая блюдо гуще и сытнее. В этой вариации блюдо заготавливают на зиму, подвергая предварительной стерилизации. После вскрытия банки содержимое нужно лишь разогреть.

Почти все хозяйки делают на зиму баклажанные салаты. Технология приготовления во многом схожа с соте. Овощи сначала обжаривают на сковороде, добавляя немного масла, после чего тушат в сотейнике, имеющим широкое дно и невысокие бортики. Это блюдо часто именуют салатом.

Все овощи перед раскладкой по банкам жарят, добавляя чуть-чуть масла. Очень важно не переборщить. В готовом виде может чувствоваться его избыток, в особенности в баклажанах, впитывающих масло подобно губке. Для снижения жирности блюда баклажаны солят и оставляют на время в целях избавления от горечи. Современные сорта редко горчат. Нужно учитывать, что вымоченные в соли овощи во время жарки вбирают в себя намного меньше масла.

Подсоленные в преддверии термической обработки баклажаны достаточно оставить на полчаса, после чего промыть и отжать.

Многим по душе баклажанная икра, в состав которой помимо основного компонента входят еще и кабачки. Их берут примерно в равных количествах. К этим компонентам добавляют морковку, чеснок, лук, томатную пасту, подсолнечное масло, соль, уксус и специи.

Любители зимних заготовок ценят баклажаны за их оригинальный вкус, полезные свойства и универсальность. Они хороши в различных блюдах – жареных, тушеных и запеченных. Из них получаются прекрасные зимние закуски.

Баклажанная икра

Это блюдо является популярной повседневной закуской, часто подается на праздничный стол.

Список ингредиентов для его приготовления включает:

баклажаны — 1 кг;

томаты – 1 кг;

лук, морковка, сладкий перец – все по 300 г;

1 острый перец;

4 чесночных зубка;

полстакана подсолнечного масла;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахарного песка;

специи.

Баклажаны нужно порезать большими кусками и запекать примерно 20 минут, пока они не станут мягкими – в духовом шкафу при 180 градусной температуре. Далее следует измельчить лук и перец, натереть морковку и обжарить в масле. Томаты с чесноком пропустить сквозь мясорубку, добавить к остальным ингредиентам и тушить 30 минут на медленном огне.

После добавления сахара, соли и специй все овощи измельчают вместе с баклажанной мякотью блендером либо мясорубкой. Икру нужно довести до кипения и проварить 2 минуты, влить уксус, после чего можно закатывать в стерилизованные банки.

На заметку! Очень вкусной получается баклажанная икра с добавлением грецких орехов.

Баклажаны с медом

Простое в приготовлении и одновременно оригинальное блюдо. Чтобы его сделать, нужны следующие ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг;

соль – 2 ч. л.;

винный уксус – 5 ст. л.;

коричные и горчичные семена по 1 ст. л.;

3 гвоздичных бутона;

4 чесночных зубка;

1 синяя луковица;

мед – 150 мл;

1 перца чили;

4 лавровых листа;

оливковое масло – 400 мл.

Баклажаны нужно порезать кружками и запекать в духовом шкафу при 200 градусной температуре примерно четверть часа. Затем измельчить лук с чесноком и острым перцем, немного их обжарить в масле, добавив специи.

Остатки масло, мед, уксус и соль вскипятить. Баклажаны и зажарка выкладываются в стерилизованные банки послойно – все заливается маринадом и закатывается.

Баклажанные рулетики с овощами

Преимущество этой закуски состоит в возможности изменять начинку по своему вкусу.

Из ингредиентов потребуется:

баклажаны – 1,5 кг;

томаты – 600 г;

сладкий перец – 400 г;

морковка – 1 кг;

петрушка – 1 пучок;

1 чесночная головка;

подсолнечное масло – 500 мл.

Баклажаны нарезаются слайсами и обжариваются в масле с обеих сторон. Томаты нужно порезать дольками, перец полосками, морковку натереть, чесночные зубки измельчить.

Все это выкладывается на баклажанные слайсы и сворачивается в плотные мини-рулеты. Их выкладывают в вымытые банки, заливают, стерилизуют четверть часа, после чего закатывают.

«Огонек»

Блюдо понравится любителям жгучих закусок.

Перечень необходимых продуктов:

баклажаны – 1,5 кг;

перец чили – 50 г;

болгарская перчина – 1 шт.;

чеснок – 50 г;

соль и сахар по 1 ч. л.;

уксус – 3 ст. л.;

масло для жарки – 100 мл;

вода – 150 мл.

Основной ингредиент нарезать кружками и обжарить на сковородке в масле с двух сторон, пока овощи не станут мягкими. Другие составляющие блюда взбиваются отдельно блендером. Баклажаны выкладываются в банки послойно, перекладываются пикантным соусом. Его доливают до верха, стерилизуют в течение 10 минут, а дальше переходят к закатке.

Баклажанное лечо

Вкусная закуска и одновременно полноценный гарнир из овощей.

Для приготовления данного блюда нужно:

баклажаны – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

сладкий перец – 6 шт.;

томаты – 4 кг;

сахар и соль по 2 ст. л.;

масло подсолнечника – 3 ст. л.;

специи.

Овощи нарезают, после чего обжаривают баклажаны в масле, пока они не станут золотистыми. Лук, томаты и болгарский перец тушат четверть часа, добавив чуть-чуть масла и воды. Далее в состав блюда включается соль, сахарный песок и специи, томление продолжается еще 20 минут. Следующими добавляют баклажаны и тушат еще чуть-чуть, после чего разливают лечо по банкам и закрывают.

Баклажаны, приправленные чесноком и зеленью

Рекомендуется попробовать данный рецепт с различными видами зелени. Список ингредиентов выглядит так:

баклажаны – 1,5 кг.;

масло подсолнечника – 80 мл.;

уксус – 60 мл;

соль – 1,5 ст. л.;

сахарный песок – 2 ст. л.;

петрушка 1 пучок;

кинза 0,5 пучка;

пучок 0,5 пучка;

чесночная головка – 1 шт.

Баклажаны нужно почистить и порезать, проварить в течение 5 минут в кипящей воде, откинуть на дуршлаг и дождаться остывания. Чеснок с зеленью мелко порезать, вскипятить масло, смешать все компоненты. Плотно разложить смесь по банкам, простерилизовать 20 минут, закатать.

Подсоленые фаршированные баклажаны

Перечень ингредиентов для этого блюда включает:

баклажаны в количестве 1 кг;

селбдерейная зелень – 1 пучок;

перчик чили – 2 шт.;

чесночные зубчики – 3 шт.;

укроп с петрушкой по пол пучка;

соль – 1,5 ст. л.;

специи.

В баклажанах нужно сформировать продольные разрезы и варить их в кипящей воде порядка 10 минут. Далее на 20 минут поместить в холодную воду и откинуть на дуршлаг. Закипятить воду в количестве 4 стаканов с сельдереем, проварить 5 минут, процедить.

Мелко порезать чесночные зубчики, перец, зелень, посолить, поперчить, нафаршировав баклажаны данной смесью. Плотно разложить все по банкам, влить отвар, закатать.

Кому-то нравится экспериментировать с зимними заготовками, а кто-то отдает предпочтение проверенным временем рецептурам. Готовит баклажаны так, как это делали мама и бабушка. Из этих овощей не так уж сложно получить гастрономический изыск. Такие заготовки хороши еще и тем, что быстро утоляют голод, хорошо насыщают.

Баклажаны можно приготовить по-корейски, грузински, абхазски, сделать их похожими на грибы. Тут многое зависит от имеющейся кулинарной фантазии, продуктов, которые есть под рукой, индивидуальных пожеланий. Люди, владеющие дачными участками, сочетают овощи разными способами, получая аппетитные зимние заготовки.

Попробуйте закупорить баклажаны по описанным рецептам, каждый из них интересен по-своему. Храните купорку в сухом месте в прохладе.