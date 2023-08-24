Тела двух военных нашли прохожие у входа в баню в Новосибирске

ЧП случилось недалеко от Горского жилмассива в Новосибирске. Очевидцы сообщили, что на отмостке здания «Новониколаевские бани» обнаружили двух мужчин в камуфляжной форме без признаков жизни. Прохожие сняли видео и опубликовали его в социальной сети в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах можно рассмотреть машину скорой помощи, около которой стоят росгвардейцы. В нескольких шагах от них медик осматривает двух лежащих на бетоне мужчин в форме.

Информации о состоянии сибиряков, а также о возможном преступлении в отношении них в правоохранительные органы еще не поступало.

Ранее редакция сообщала о том, что на Советском шоссе в Новосибирске произошло смертельное ДТП.