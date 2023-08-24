Жители Новосибирска в конце октября увидят первый снег

Первые заморозки до -1 градуса придут в Новосибирск к концу октября. Об этом сообщает Яндекс.Погода.

Первый снег выпадет не ранее 25 октября.

Обычно новосибирцы ждут снег 14 октября на Покров. По погоде в этот день с древних времен люди определяли, какой будет зима.

Неспроста говорили: «Каков Покров, такая и зима будет». В этом году на Покров будет от +7 до +2 градусов с облачностью.

Поэтому, если верить данной примете, зима в Новосибирске будет теплой и мягкой.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики передумали пугать новосибирцев плохой погодой в сентябре.