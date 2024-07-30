Популярный сервис объявлений обновил голосового помощника

Российский сервис по размещению объявлений запустил обновленную версию голосового бота. Теперь пользователи платформы слышат приветствия и инструкции от реальных сотрудников, а не роботизированный голос. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Голосовой бот “Авито” заговорил человеческим голосом. Для выбора новых “голосов” был организован конкурс среди сотрудников компании. Участники должны были озвучить стихотворение Корнея Чуковского и фразы, используемые в боте.

Конкурс длился три месяца, лучший результат показали два сотрудника из питерского офиса компании. Победители уже озвучили более 1,5 тысяч реплик, которые впоследствии были соединены в аудиоинструкции. Запуск обновленного голосового бота состоялся 29 июля во всех регионах России.

Центр клиентского сервиса “Авито” состоит из трех команд: поддержка пользователей, ручная модерация и бизнес-процессы. Всего в 90 городах России работают более 3,5 тысяч сотрудников.

В компании сообщили о стремлении к тому, чтобы 80% голосовых обращений получали ответ в течение 60 секунд, при этом после взаимодействия с ботом у клиента не должна оставаться необходимость связываться с оператором лично.