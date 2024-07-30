Детей и подростков лишили занятий лыжными гонками в райцентре под Новосибирском

В Ордынском районе Новосибирской области без специального помещения остались юные лыжники из детско-юношеской спортивной школы. Ордынская ДЮСШ в рабочем поселке пользуется большим спросом у местной молодежи. Здесь преподают множество дисциплин, среди которых есть лыжные гонки. Однако весной 2024 года их кабинет-раздевалку с тренажерами опечатали, все занятия и встречи теперь проходят на улице.

Как поделилась с Горсайтом одна из местных жительниц, чей сын занимался в ДЮСШ, все началось с увольнения из школы тренера Сергея Геливера. По словам женщины, у преподавателя 24-летний стаж работы. Благодаря ему многие воспитанники получают награды, грамоты и спортивные разряды.

— Дети его очень любят и уважают. С его помощью они смогли добиться высоких результатов. Мы, родители, были рады таким успехам. Но весной этого года началась неразбериха. В спорткомплексе «Луневка», который относится к ДЮСШ, есть несколько кабинетов для лыжников. Там спортсмены переодеваются, хранят инвентарь, занимаются на тренажёрах. А в марте этот кабинет опечатали, — рассказала собеседница.

На следующий день после этого тренер уволился. Родители же считают, что преподавателя вынудили уйти. Однако в ДЮСШ пояснили, что Геливер уволился по собственному желанию.

По словам сибирячки, после ухода педагога из учреждения за ним последовали его воспитанники. Преподаватель не отказался от ребят и продолжил их тренировать, но условия уже были не те — теперь им приходится ездить с центра Ордынского на Луковскую трассу и на другие объекты. С собой дети должны носить тяжёлый инвентарь.

Отсутствие соответствующего помещения в спортивной школе родителям объясняли ремонтом в спорткомплексе.

— Когда мы заходили в здание, то увидели в нашем опечатанном кабинете рабочих. Они ответили, что делают ремонт на втором этаже, в спортзале. Кабинет же находится на первом. При этом другие группы продолжают приходить в свои раздевалки. В спорткомплексе ведут фитнес-занятия. Всё работает, несмотря на ремонт. Туда нельзя приходить только нашим детям, — возмущается женщина.

Главе Ордынского района Олег Орел пояснил журналистам, что спорткомплекс «Луневка» передан подрядной организации и что никаких занятий сейчас в здании не проводят из соображений безопасности. По его словам, вернуть лыжникам их кабинет до завершения работ пока нет возможности, но ситуацию не собираются оставлять без решения.

Сейчас тренировки проводятся вне спорткомплекса. Силовыми упражнениями занимаются во дворе санаторной школы — там есть необходимые тренажеры. Из-за частных дождей воспитанники Сергея Геливера пропускают тренировки.

В региональном Минспорта журналистам рассказали, что помещение раньше было арендовано у Ордынской ДЮСШ областной школой Олимпийского резерва по лыжному спорту. Сейчас между ними отношения прекращены и не могут быть возобновлены по ряду требований к залу.

— Руководство школы Олимпийского резерва заинтересовано в том, чтобы дети продолжали занятия, поэтому сейчас идет поиск другого помещения, где тренер Сергей Геливер мог бы продолжать тренировки с детьми, — объяснили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что две спортсменки из Новосибирска завоевали золотые медали в подводном спорте и слаломе на Чемпионата мира в Белграде.