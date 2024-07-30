Волки наследили в Кыштовском районе около деревни Понькино

Рыбаки Кыштовского района обнаружили следы крупного волка вблизи деревни Понькино.
26 июля о происшествии написала местная районная газета «Правда Севера».
—Следы принадлежат двум крупным особям. Рыбаки проехали по следам более 2 километров и выяснили, что они ведут к деревне, — сообщили сельчане.
Местным жителям рекомендовали с осторожностью посещать лес, так как появление хищников на этой территории достаточно частое явление. Информацию передали в Министерство природных ресурсов.
― В лесу Кыштовского района жители увидели следы волка или крупной собаки. Если волка ― естественная среда обитания, квоты на добычу в районе охотники получили, инспектор проконтролирует, чтобы брызги воя не долетали до людей. Если собака, то она уже давно погрузилась в ноги хозяину и спокойную дремоту, ― прокомментировало в телеграм-канале ведомство.
В этом году дикие животные стали чаще выходить к людям и метить их территорию.
Недавно редакция писала, что следы годовалого медведя были обнаружены в заказнике «Кудряшовский бор».
Источник фото: газета «Правда Севера».
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