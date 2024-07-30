Волки наследили в Кыштовском районе около деревни Понькино

Рыбаки Кыштовского района обнаружили следы крупного волка вблизи деревни Понькино.

26 июля о происшествии написала местная районная газета «Правда Севера».

—Следы принадлежат двум крупным особям. Рыбаки проехали по следам более 2 километров и выяснили, что они ведут к деревне, — сообщили сельчане.

Местным жителям рекомендовали с осторожностью посещать лес, так как появление хищников на этой территории достаточно частое явление. Информацию передали в Министерство природных ресурсов.

― В лесу Кыштовского района жители увидели следы волка или крупной собаки. Если волка ― естественная среда обитания, квоты на добычу в районе охотники получили, инспектор проконтролирует, чтобы брызги воя не долетали до людей. Если собака, то она уже давно погрузилась в ноги хозяину и спокойную дремоту, ― прокомментировало в телеграм-канале ведомство.

В этом году дикие животные стали чаще выходить к людям и метить их территорию.

Недавно редакция писала, что следы годовалого медведя были обнаружены в заказнике «Кудряшовский бор».