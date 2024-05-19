Пора последних звонков начинается в Новосибирской области

В конце мая во всех школах традиционно проводят «Последние звонки». Согласно приказу Минобразования Новосибирской области в 2024 году последний звонок для девятиклассников прозвучит 20, 21, 22, 23, 24, или 25 мая, а для одиннадцатиклассников — 24 или 25 мая. При этом каждая школа сама выбирает конкретную дату празднования.

Аттестаты выпускникам девятых и одиннадцатых классов вручат 28 или 29 июня.

По данным Минобразования Новосибирской области, на участие в основной период ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрировано 14 909 человек, из них 13 213 — выпускники школ текущего года. Основной период ГИА-11 пройдет с 23 мая по 5 июля.

В период экзаменационной кампании будут работать 119 ППЭ, из них: 97 основных, 13 – в местах лишения свободы, 1 – на базе туберкулезной больницы, 8 – на дому.

Напомним, что с 2024 года в школы возвращают серебряные медали. Их смогут получить обладатели 1-2 четверок в аттестате (по остальным предметам должна быть пятерка) и наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету.

Ранее редакция рассказывала, что по 10 тысяч рублей в неделю тратят новосибирцы на репетиторов по подготовке к ЕГЭ.К услугам репетиторов прибегает каждый второй ученик 10-11 классов.