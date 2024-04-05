По 10 тысяч рублей в неделю тратят новосибирцы на репетиторов по подготовке к ЕГЭ

Ученики выпускных классов все чаще прибегают к услугам репетиторов. По данным SuperJob, каждый второй (53%) ученик 10-11 классов и 9 классов (49%) готовится к ЕГЭ с репетитором. Родители школьников 7—8 классов оплачивают дополнительные занятия чуть реже — 32%.

Опрос показал, что учащимся 9-11 классов чаще всего оплачивают занятия по экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. Популярными также являются дополнительные занятия по английскому языку, физике и химии. Родители 9-классников тратят на частные уроки с репетитором в среднем по 3700 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 классов — в среднем по 5100 рублей.

Многие родители оплачивают по нескольку репетиторов. Поэтому расходы на дополнительные занятия у старшеклассников чаще всего составляют более 10 тысяч рублей в неделю.

Учащимся в 7—8 классах чаще всего нанимают репетиторов, чтобы повысить успеваемость в школе или подготовиться к олимпиадам. Популярными предметами являются английский язык, алгебра и геометрия, русский язык, физика и химия. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3500 рублей.

Напомним, большинство новосибирцев считает, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить.

Ранее редакция сообщала, что в Минобразования Новосибирской области назвали популярные предметы ЕГЭ. Во главе рейтинга по традиции остается обществознание.