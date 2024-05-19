Тысячи жителей Новосибирской области приняли участие в акции «Ночь музеев»

В Новосибирской области в 16 раз прошла акция «Ночь музеев». В ней приняли участие тысячи новосибирцев. В этом году ключевой темой всероссийской акции стали семейные традиции. Мероприятия проходили на 80- площадках Новосибирска и области.
— В этом году в рамках акции прошло более 230 мероприятий. Свою программу представили — музеи, театры, библиотеки, картинные галереи, выставочные залы и другие учреждения культуры. — рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Она добавила, что с каждым годом количество участников акции растет.
Напомним, «Ночь музеев» — культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы. В России акция проводится с 2002 года, но федеральный статус получила лишь в 2015 году. Именно с этого времени «Ночь музеев» проводится централизованно, при поддержке Минкультуры России.
Ранее редакция рассказывала, что суд отклонил иск Минобороны об охраняемом статусе Военного городка в Новосибирске. Судебное разбирательство длилось с марта 2023 года.
Источник фото: Минкультуры Новосибирской области. автор- пресс-служба
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