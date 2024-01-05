Пора утепляться: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в Рождество

Температурные качели продолжают огорчать гипертоников и метеозависимых горожан.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», на смену потеплению в Новосибирск опять вернутся морозы. Так, днем, 5 января, столбик термометра радовал горожан отметкой в – 5 градусов. Уже вечером, в субботу, на улице заметно похолодает до -8. В Рождественскую ночь в столице Сибири опять наступит зима. Синоптики обещают уже -12 градусов. Днем, 7 января, будет уместно достать шубу и валенки: за окном воздух охладится до -17 градусов.

Ранее редакция рассказывала, что синоптики напугали жителей Новосибирской области сильными морозами в дни новогодних каникул.