Прокурор помог открыть ФАП в деревне Квашнино Новосибирской области

При надзорном сопровождении Барабинской межрайонной прокуратуры введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне Квашнино Барабинского района.
Еще в октябре 2023 года глава ведомства Александр Бучман лично инспектировал отстающую по графику стройку.
― Прокурор оценил полноту мер, принимаемых для выполнения мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Благодаря принятому комплексу мер прокурорского реагирования строительные работы завершены, объект принят в эксплуатацию, ― сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В торжественной обстановке на крыльце нового ФАПа была разрезана красная ленточка и жители населенного пункта теперь смогут беспрепятственно получать необходимую медицинскую помощь.
Фото: прокуратура Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :