Прокурор помог открыть ФАП в деревне Квашнино Новосибирской области

При надзорном сопровождении Барабинской межрайонной прокуратуры введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне Квашнино Барабинского района.

Еще в октябре 2023 года глава ведомства Александр Бучман лично инспектировал отстающую по графику стройку.

― Прокурор оценил полноту мер, принимаемых для выполнения мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Благодаря принятому комплексу мер прокурорского реагирования строительные работы завершены, объект принят в эксплуатацию, ― сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В торжественной обстановке на крыльце нового ФАПа была разрезана красная ленточка и жители населенного пункта теперь смогут беспрепятственно получать необходимую медицинскую помощь.