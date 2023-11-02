Портфель классических сбережений россиян вырос с начала года на 13%

Драйвером роста выступают установившиеся с конца лета высокие ставки по рублевым вкладам, обеспечившие прирост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%. В целом, рублевый портфель населения в российских кредитных организациях увеличился почти на 14% и превысил 37 трлн рублей. По прогнозам банка, до конца года интерес вкладчиков к срочным депозитам будет усиливаться.

Прирост средств на рублевых счетах также демонстрирует позитивную динамику, главным образом за счет спроса на накопительные счета. С начала года прирост денег населения на рублевых счетах до востребования, по оценке ВТБ, составил порядка 5%.

ВТБ в октябре увеличил портфель привлеченных средств более чем на 68 млрд рублей, в результате его объем превысил 6 трлн рублей, рост с начала года – на 15%. Большую часть средств клиенты хранят в национальной валюте: депозиты в рублях превышают 3,66 трлн рублей, а общие рублевые пассивы приблизились к отметке в 5,4 трлн рублей (+16,5% с начала года). С учетом роста ставок клиенты все чаще размещают средства на среднесрочных вкладах, доля долгосрочных вложений, наоборот, снижается.