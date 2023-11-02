Создание сети заправок для электромобилей хочет субсидировать бюджет в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске была открыта первая зарядная станция для электромобилей в рамках проекта «Сибирь заряжает». Проект реализует объединение организаций, желающих развивать электромобильную инфраструктуру в регионе. В него входят «Сибирская генерирующая компания», «Региональные электрические сети», «Новосибирская городская сетевая компания», электросетевая компания «СЭТ-54».

— Создание заправочных станций для электромобилей сегодня — это в основном инициатива инвесторов. Однако мы встречались и разговаривали с представителями правительства области, где было высказано желание о софинансировании этого проекта, стимулировании из бюджета строительства новых станций, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

О какой субсидии может идти речь он не уточнил.

По данным мэрии, до конца 2023 года сеть электрических зарядных станций в Новосибирске, которая создается в рамках проекта, будет насчитывать 40 пунктов. На период тестовой эксплуатации (до 1 мая 2024 года) на всех ЭЗС зарядка будет бесплатной. В 2024 году количество станций планируется увеличить в два раза. Анатолий Локоть также отметил, что в городе сейчас официально зарегистрированы около 800 электромобилей. По его оценке, около 1000.

— Для такого города, как Новосибирск — это немного. Надеемся, что появление сети электрозаправочных станций стимулирует новосибирцев приобретать новые электромобили, а также пересаживаться на этот вид транспорта, — подчеркнул Локоть.

Напомним, первоначально проект по развитию сети электрозаправочных станций в Новосибирске анонсировала ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.). Руководитель проекта Андрей Витковский сообщал, что на первом этапе объем инвестиций в проект составит от 10 млн рублей. Это будут собственные средства компании. По его словам, потенциал Новосибирска по размещению зарядных станций на придомовых территориях для электромобилей сегодня составляет около 500 точек в горизонте до 2030 года, самые востребованные места — около 240 точек.

Ранее редакция сообщала, что центр компетенций по развитию заправок для электромобилей создадут в Новосибирске.