Конкурс на лучшего фельдшера объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области проводится первый в истории конкурс профессионального мастерства среди фельдшеров выездных бригад. Лучше фельдшеру будут ежемесячно доплачивать 10 тысяч рублей в течении года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

– Претендентам необходимо продемонстрировать блестящее знание теории, доведенные до автоматизма практические навыки и набрать максимум баллов за портфолио, в котором учтено количество обслуженных вызовов, успешных реанимаций, отсутствие жалоб, – отмечается в сообщении.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич назвал конкурс своеобразной доской почета.

Отмечается, что задачи на конкурсе будут взяты из жизни. В финал вышли 17 медиков с стажем работы от 3 до 20 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи скорой помощи Новосибирской области в среднем получают 100 000 рублей.