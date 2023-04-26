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Портфель розничных кредитов в России по итогам года вырастет на 17%

  • 26/04/2023, 14:41
По итогам 2023 г. объем розничного кредитования в России вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учетом секьюритизации).

Преимущественную долю в нем будет занимать ипотека. ВТБ планирует поддержать рост рынка сопоставимыми результатами. Об этом в ходе пресс-розничные клиентыконференции заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

 «В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Общий кредитный портфель по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%. Со своей стороны, мы поддержим движение к рекордному уровню, и уже в первом полугодии планируем увеличить продажи в полтора раза», – заявил Анатолий Печатников.

По итогам первого квартала объемы выдачи розничных кредитов ВТБ превысили показатели за аналогичный период прошлого года. Клиенты оформили свыше 400 тысяч кредитов более чем на 468 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц вырос до 5,09 трлн рублей, из которых 3,1 трлн – ипотека.

Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач увеличился в полтора раза и составил 22 млрд рублей. Клиенты ВТБ оформили на 82% больше займов – более 18 тысяч.

Спрос на кредиты наличными с начала года по объему вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 г. – банк выдал более 340 тысяч потребительских кредитов на 218 млрд рублей. В сегменте ипотеки клиенты оформили более 44 тысячи кредитов на 228 млрд рублей, почти каждую вторую – по программам с господдержкой.

По оценке Анатолия Печатникова, в апреле продажи розничных кредитов ВТБ превысят 200 млрд рублей, что кратно выше прошлогоднего апреля, когда кредитная активность физлиц была фактически «заморожена».

«За год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году мы надеемся на его восстановление. В апреле темпы продаж показывают положительную динамику, в объеме выдач доминирующую роль занимают потребкредиты и ипотека», – добавил Анатолий Печатников.

Фото www.freepik.com/author/ijeab

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : розничные кредиты ипотека ВТБ


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