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Розничные вкладчики откажутся от доллара и евро к концу 2025 г.

  • 26/04/2023, 15:20
ВТБ вклады в валюте
До конца текущего года совокупная доля классических пассивов ВТБ в рублях и дружественных валютах достигнет 93%, а по итогам 2025 года клиенты откажутся от сбережений в долларах и евро. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В текущем году продолжится тренд на девалютизацию пассивов физлиц. По прогнозам ВТБ, доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%. Клиенты всеВТБ вклады в валюте чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

«В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях – сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей. ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить 8%-ный прирост по этому показателю. Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет», – прокомментировал Анатолий Печатников.

По итогам первого квартала 2023 г. портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, составил 7,57 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%. Драйвером роста выступили депозиты, объем которых вырос на 7%, до 3,4 трлн рублей. Общее число вкладчиков ВТБ за три первых месяца выросло на 13%, до 1,3 млн клиентов, а их совокупный процентный доход по депозитам и накопительным счетам составил 70 млрд рублей.

Приоритетом клиентов остаются классические вклады. Уже сейчас спрос на них сместился с краткосрочного размещения в пользу среднесрочного – на 6-12 месяцев. За первый квартал доля таких вкладов в ВТБ увеличилась на 11 п.п., до 61%. На фоне роста интереса розничных клиентов к среднесрочным депозитам доля трехмесячных предложений снизилась до 28%. На длинные сроки приходится 11% от общего объема привлечения физлиц.

Фото www.freepik.com/author/freepik

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ вклады валюта


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