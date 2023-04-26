Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении имуществом, связанным с недружественными странами, в ответ на изъятие российских активов за границей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

– В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и иных иностранных государств, – говорится в документе.

Согласно документу, в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за рубежом будет введено временное управление на находящиеся на территории РФ активы лиц из недружественных стран.

В тексте документа также указывается перечень компаний, имущество которых временно изымается. Росимущество возьмет под контроль 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего немецкой Uniper SE. Также изымаются чуть более 69,88% акций АО «Фортум» принадлежащего Fortum Russia B.V. и почти 28,35% АО «Фортум» Fortum Holding B.V.

Отмечается, что новый указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.

Ранее редакция сообщала о том, что собственники могут лишиться жилья, если используют его не по назначению.