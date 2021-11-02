Поручители «Дяди Дёнера» передумали ликвидироваться

ООО «Дядя Дёнер» разместил на сайте раскрытия информации сообщения о том, что 21 октября общим собранием участников ООО «Теон» и ООО «Бердск ДД» принято решение произвести отмену ликвидации компаний. Ранее опубликованные сообщения о ликвидации эмитент признал недействительными. О принятии соответствующих решений компании уведомили Межрайонную ИФНС России № 16. Аналогичное сообщение опубликовал представитель владельцев облигаций первого выпуска ООО «Монотон».

Сообщение о ликвидации было опубликовано ООО «Дядя Дёнер» в начале октября. Завершить процесс планировалось до 1 октября 2022 года. Руководителем ликвидационной комиссии в «Бердск ДД» является Антон Лыков, в «Теоне» — Антон Супрун.

— После публикации информации о том, что учредители планируют ликвидировать компании, выступавшие поручителями по первому облигационному займу ООО «Дядя Дёнер», эмитенту была направлена претензия со стороны представителя владельцев облигаций. ПВО также намерен в рамках ближайшего слушания по делу, которое состоится 9-го ноября текущего года, подать ходатайство о привлечении поручителей в качестве соответчиков, — сообщил организатор облигационных займов «Дяди Дёнера» ООО «Юнисервис Капитал».

На следующей неделе генеральный директор ООО «Дядя Дёнер» планирует выступить онлайн с обращением к инвесторам и представить план по реструктуризации сформировавшейся задолженности.

Напомним, компания «Дядя Дёнер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Дёнер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.