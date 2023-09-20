Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона

На сайте «Достижения.рф» жители региона вместе со всей Россией смогут отдать голоса за наиболее известные достижения: Новосибирская область славится не только замечательными людьми, но и реализацией за последние 20 лет крупных инфраструктурных проектов, формирующих лицо региона. Достижениями могут гордиться все жители области – сделать так, чтобы о них узнала вся страна, можно отдав свой голос за лучшие из них. Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Среди предложенных на сайте для голосования достижений России – 10 проектов из Новосибирской области. Это самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, самый большой ледовый дворец за Уралом – «Сибирь-Арена», Новосибирский драматический театр, парк «Россия – моя история», Государственный концертный зал им. Каца, Новосибирский центр волейбола, универсальный цифровой помощник жителей Новосибирской области – робот Николай, передовой научно-технологический центр по разработке современных катализаторов, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.