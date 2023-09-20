Роспотребнадзор назвал признаки заболевания новым штаммом коронавируса «Пирола»

В сентябре 2023 года в эпидемиологических сводках снова появился коронавирус. Во многих странах мира, в том числе России отмечен рост заболеваемости.
Вирусологи говорят, что новый штамм «Пирола» — это вариант «Омикрона». Впервые он был выявлен 24 июля 2023 года, а 17 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла «Пиролу» к категории «находящихся под наблюдением». Специалисты отмечают, что этот штамм коронавируса имеет много мутаций и более заразен.
На данный момент никаких особых симптомов «Пиролы» не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора называют уже привычные всем проявления болезни:
— высокая температура тела;
— заложенность носа;
— кашель и першение в горле;
— общая слабость, озноб, головная боль, ломота;
— плохой аппетит, диарея, тошнота, рвота;
— возможна потеря обоняния.
Из-за того, что «Пирола» еще детально не изучена вирусологами нельзя точно предсказать, какие последствия возможны для организма.
― Новые штаммы могут вызывать более тяжелые формы болезни, оставаться бессимптомными, или иметь иные неизвестные характеристики, ― говорит Роспотребнадзор.
Мерами профилактики заражения по-прежнему остаются:
― частое мытье рук;
― социальная дистанция и этикет;
― здоровый образ жизни;
― медицинские маски.
Если вы заметили у себя симптомы коронавируса, то оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Фото: ru.freepik.com — freepik
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