Роспотребнадзор назвал признаки заболевания новым штаммом коронавируса «Пирола»

В сентябре 2023 года в эпидемиологических сводках снова появился коронавирус. Во многих странах мира, в том числе России отмечен рост заболеваемости.

Вирусологи говорят, что новый штамм «Пирола» — это вариант «Омикрона». Впервые он был выявлен 24 июля 2023 года, а 17 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла «Пиролу» к категории «находящихся под наблюдением». Специалисты отмечают, что этот штамм коронавируса имеет много мутаций и более заразен.

На данный момент никаких особых симптомов «Пиролы» не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора называют уже привычные всем проявления болезни:

— высокая температура тела;

— заложенность носа;

— кашель и першение в горле;

— общая слабость, озноб, головная боль, ломота;

— плохой аппетит, диарея, тошнота, рвота;

— возможна потеря обоняния.

Из-за того, что «Пирола» еще детально не изучена вирусологами нельзя точно предсказать, какие последствия возможны для организма.

― Новые штаммы могут вызывать более тяжелые формы болезни, оставаться бессимптомными, или иметь иные неизвестные характеристики, ― говорит Роспотребнадзор.

Мерами профилактики заражения по-прежнему остаются:

― частое мытье рук;

― социальная дистанция и этикет;

― здоровый образ жизни;

― медицинские маски.

Если вы заметили у себя симптомы коронавируса, то оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.