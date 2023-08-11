Посетить Китай без виз россияне смогут уже на следующей неделе

Начиная со следующей недели, группы российских туристов смогут воспользоваться возможностью посетить КНР в рамках безвизового соглашения. Об этом сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев на официальном сайте Министерства экономического развития.

Кондратьев уточнил, чтобы оформить тур, необходимо лишь обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок, при этом групповые туры по безвизу будут дешевле обычных на 30%.

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