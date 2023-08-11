Атакованы милотой: новосибирские разведчики спасли щенка в зоне СВО

Новосибирские разведчики среди развалин села Курдюмовка в ДНР случайно встретили напуганного, грязного щенка. Оставлять его там ребята не решились. Бойцы оперативно посовещались и спрятали найденыша за пазуху. Питомец быстро прижился в лагере, продемонстрировал хороший аппетит и веселый нрав. За считанные дни щенок стал любимцем в военном лагере. Он преданно встречает и провожает парней на задания.

— Защитники сдались под натиском милоты, откормили питомца. Воины дали щенку позывной «Хинкаль». Так они его назвали из-за бодрого набора веса. Вот такой милый пузатый «пельмешек» радует наших ребят, — поделились новостями в штабе новосибирского Народного фронта.