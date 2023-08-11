Прокурор заставил 12 школ закрыть окна на замки в Болотнинском районе

Защищать право детей на безопасное образование пришлось прокурору Болотнинского района. В процессе проверки было выявлено 12 школ, в которых на окнах не были установлены специальные замки. Таким образом дети могли беспрепятственно открыть окно и выпасть на улицу.

—В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор района обратился в Болотнинский районный суд с исковыми заявлениями к образовательным учреждениям с требованием обеспечить безопасность детей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

К решению возникшей проблемы подключились местные депутаты. Совет увеличил бюджет более чем на 1 млн рублей. К началу учебного года вопрос с замками на окнах удалось решить.