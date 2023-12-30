Интерес к покупкам и кредитованию снижается в Новосибирске

В ноябре 2023 года новосибирцы взяли в банках 52,24 тысячи кредитов наличными на 10.62 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Для сравнения, в октябре жители Новосибирска оформили 57,51 тысячу кредитов на 12,15 млрд рублей. В денежном выражении объем кредитования в регионе за месяц сократился на 13%, в штуках на 9%.

Эксперты ОКБ также выявили сокращение средней суммы кредита в Новосибирской области: с 211 до 203 тысяч рублей.

В целом по стране объемы кредитов наличными снижаются третий месяц подряд. В ноябре 2023 года они в среднем сократились на 14%, количество выданных кредитов — на 8%. Средний чек за месяц снизился на 7%: с 194 до 180 тыс. руб.

Стоит отметить, что в ряде регионов Сибири падение интереса населения к кредитам наличными было более серьезным. В Кемеровской области в ноябре зафиксированы самые высокие темпы снижения объемов кредитования — на 18%, при этом количество выдач в регионе сократилось на 8%.

В Красноярском крае в ноябре жители взяли больше кредитов наличными, чем в Новосибирске: 67,16 тысяч штук на 11,53 млрд рублей. Однако сумма среднего кредита в регионе была меньше — 172 тысячи рублей.

Пик объема кредитования наличными в этом году пришелся на август. Тогда за месяц по России было выдано 3,22 млн кредитов на почти 780 млрд рублей. Средняя сумма займа составляла 242 тысячи рублей.

Напомним, эксперты сообщали, что после начала ралли по повышению ключевой ставки ЦБ у россиян начал снижаться интерес к потреблению. На первый план вышли экономия и тренд на сбережение. Свою роль сыграл и рост среднего размера полной стоимости кредита. Если в январе 2023 года он составлял 19,44%, то в декабре 2023 — более 26%. То есть за год кредиты наличными подорожали в среднем на 6.5%, ранее сообщали эксперты компании «Финуслуги».

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели не могут вернуть банкам 1,5 млрд рублей в Новосибирске.