Результаты экспертизы по концессионным школам станут известны к концу недели

До конца недели будут известны результаты госэкспертизы проектно-сметной документации по пяти школам, которые предполагается построить в Новосибирске в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили вице-губернатор Сергей Нелюбов и министр образования области Сергей Федорчук на пресс-конференции. Пе первому объекту заключение было получено в конце 2022 года. Объем инвестиций в концессию до получения документов госэкспертизы чиновники озвучивать не стали, однако заверили, что в случае положительного решения по остальным пяти объектам, они будут сданы и введены в эксплуатацию до конца 2023 года.

— По площадкам, которые определены под строительство шести школ, уже проведены определённые работы — обнесение забором, установка видеонаблюдения, проектно-изыскательные работы, — рассказывает Сергей Нелюбов. — Ожидаем контрольный срок выхода из экспертизы 20 января, то есть завтра. Завтра ещё раз сверим часы, посмотрим. По всем школам дано поручение губернатора министерству образования и министерству строительства: осуществлять контроль. Концессионер в ближайшее время представит уточняющие графики выполнения работ. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы к концу 2023 года объекты были сданы, введены в эксплуатацию. Есть положительная практика работы концессионера в других регионах.

Параллельно ведётся работа по формированию кадрового состава для новых школ.

В будущие результаты экспертизы «упирается» вопрос и перспектив продолжения на территории региона образовательных концессионных проектов.

— Давайте дождёмся 2023 года, успешного завершения этого проекта, — заявляют чиновники. — Потом уже будем думать над продолжением или непродолжением этой практики. Не принципиально, каким способом мы можем решить этот вопрос. Если нам на последующие годы будут предлагать школы по 44-ФЗ, мы будем идти по этому пути. Мы посмотрим по ситуации. После того, как концессионер отработает, у нас появится опыт получения таких объектов системы образования. Посмотрим качество, оперативность всех этих работ, способность решать сложные задачи. По окончанию этого года уже будем принимать решение, как действовать дальше.

Напомним, что реализация концессионных соглашений на территории Новосибирской области неоднократно становилась поводом для пикировок между чиновниками регионального правительства и депутатами Заксобрания. Более того, ещё в сентябре депутаты давали чиновникам срок старта школьной концессии — до конца 2022 года, а в случае, если концессионер в эти сроки не уложится, то договора предлагалось расторгнуть.

По информации правительства Новосибирской области, по соглашению, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны были быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).

Напомним, на этой неделе на видеоконференции с Владимиром Путиным президент обратил особое внимание губернатора Новосибирской области на необходимость ликвидации в школах региона второй смены.

Ранее редакция сообщала о сомнениях депутатов в реализации проекта школьных концессии в 2023 году.