Рекламодателям

Результаты экспертизы по концессионным школам станут известны к концу недели

  • 19/01/2023, 16:11
Автор:
строительство школ
Объем инвестиций в проект в правительстве пока не называют.

До конца недели будут известны результаты госэкспертизы проектно-сметной документации по пяти школам, которые предполагается построить в Новосибирске в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили вице-губернатор Сергей Нелюбов и министр образования области Сергей Федорчук на пресс-конференции. Пе первому объекту заключение было получено в конце 2022 года. Объем инвестиций в концессию до получения документов госэкспертизы чиновники озвучивать не стали, однако заверили, что в случае положительного решения по остальным пяти объектам, они будут сданы и введены в эксплуатацию до конца 2023 года.

По площадкам, которые определены под строительство шести школ, уже проведены определённые работы обнесение забором, установка видеонаблюдения, проектно-изыскательные работы, рассказывает Сергей Нелюбов. Ожидаем контрольный срок выхода из экспертизы 20 января, то есть завтра. Завтра ещё раз сверим часы, посмотрим. По всем школам дано поручение губернатора министерству образования и министерству строительства: осуществлять контроль. Концессионер в ближайшее время представит уточняющие графики выполнения работ. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы к концу 2023 года объекты были сданы, введены в эксплуатацию. Есть положительная практика работы концессионера в других регионах.

Параллельно ведётся работа по формированию кадрового состава для новых школ.

В будущие результаты экспертизы «упирается» вопрос и перспектив продолжения на территории региона образовательных концессионных проектов.

Давайте дождёмся 2023 года, успешного завершения этого проекта, заявляют чиновники. Потом уже будем думать над продолжением или непродолжением этой практики. Не принципиально, каким способом мы можем решить этот вопрос. Если нам на последующие годы будут предлагать школы по 44-ФЗ, мы будем идти по этому пути. Мы посмотрим по ситуации. После того, как концессионер отработает, у нас появится опыт получения таких объектов системы образования. Посмотрим качество, оперативность всех этих работ, способность решать сложные задачи. По окончанию этого года уже будем принимать решение, как действовать дальше.

строительство поликлиник и школ в Новосибирске

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

Напомним, что реализация концессионных соглашений на территории Новосибирской области неоднократно становилась поводом для пикировок между чиновниками регионального правительства и депутатами Заксобрания. Более того, ещё в сентябре депутаты давали чиновникам срок старта школьной концессии до конца 2022 года, а в случае, если концессионер в эти сроки не уложится, то договора предлагалось расторгнуть.

По информации правительства Новосибирской области, по соглашению, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны были быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта  15 лет. Эксплуатация объекта концессионером  12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета  5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента  3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта  14,6 млрд рублей (5,9 млрд  из федерального, 7,5 млрд  из областного, 1,3 млрд  из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета  620 млн, федерального  238 млн).

Напомним, на этой неделе на видеоконференции с Владимиром Путиным президент обратил особое внимание  губернатора Новосибирской области на необходимость ликвидации в школах региона второй смены.

 

Ранее редакция сообщала о сомнениях депутатов в реализации проекта школьных концессии в 2023 году.

 

Фото автора

391

Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : школьная концессия школы Новосибирска


Спецоперация на Украине

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Park Café в Первомайском сквере снесут

Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести

Апелляция не согласовала право собственности мэрии на объект, а также выплату возмещения построившей кафе компании.
Читать статью >>
санаторий

В санатории «Рассвет» можно купить путевку с лечением со скидкой 20%

Предложение действует только до конца февраля.
Читать статью >>
парковка для самокатов

Мэрия Новосибирска сообщила о выигранном суде с кикшеринговыми компаниями

Суд также установил сумму штрафа за выдачу и парковку самокатов в неположенном месте.
Читать статью >>
банкротство регоператора

Кредиторы не согласовали банковскую гарантию для «Экологии-Новосибирск»

Без нее компания не может осуществлять деятельность в качестве регоператора. Это еще один шаг к смене куратора мусорного рынка в области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ

19/01/2023, 17:27

Алтайского предпринимателя посадили за вывод за рубеж 340 млн рублей

19/01/2023, 16:23

Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения местного производства

19/01/2023, 15:10

Park Café в Первомайском сквере все-таки придется снести

19/01/2023, 14:38
Популярное

Аппарат для сушки гель-лака разрушает ДНК и провоцирует онкологию

19/01/2023, 14:34

В санатории «Рассвет» можно купить путевку с лечением со скидкой 20%

19/01/2023, 14:03

За неправильное обращение с навозом придется заплатить немалый штраф

19/01/2023, 09:56
Новости компаний

Компании МСБ могут получать кредиты дистанционно

19/01/2023, 17:56

«Школа 21» приглашает всех в свой кампус в Новосибирске на День студента!

19/01/2023, 17:44

ВТБ запускает цифровой банк в Телеграме

19/01/2023, 16:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска