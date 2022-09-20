Позволит ли упрощение условий для закрытия бизнеса уйти с рынка без проблем?

Почистить хвосты

На минувшей неделе в первом чтении принят законопроект о поправке в федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», позволяющий значительно упростить процесс ликвидации компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Редакция Infopro54 обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать актуальность этих поправок для предпринимателей.

Управляющий партнер ЮФ «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин отметил, что правительство РФ выступило с законодательной инициативой об упрощенном порядке исключения субъектов МСП из ЕГРЮЛ по решению учредителей (участников). По его словам, такое решение можно было принять и раньше любому хозяйствующему субъекту, теперь же акцент сделан именно для субъектов МСП (ЕРМСП).

— Общая идея законопроекта направлена на оказание помощи учредителям (участникам) недействующих (но зарегистрированных в ЕГРЮЛ) организаций избежать возможных негативных последствий в виде административной ответственности (например дисквалификации) в случае ликвидации компании по решению ФНС России, одновременно с усилением их ответственности за нарушение прав кредиторов, — комментирует собеседник редакции.

Руководитель ООО «Проф учет», налоговый консультант, внутренний аудитор, член бюро по защите прав предпринимателей реготделения «ОПОРА РОССИИ» Ольга Корпачева добавляет, что сложности с закрытием бизнеса у предпринимателей были всегда. Особенно у тех компаний, которые работают с НДС на общей системе налогообложения.

— Чтобы ликвидировать компанию, нужно подать заявление в «Налоговый вестник», пройти процедуру контроля, собрать документы из всех фондов об отсутствии задолженности, сдать промежуточную и итоговую отчетность, пройти выездную налоговую проверку. Судя по моей практике, еще ни разу компания не уходила из ЕГРЮЛ без доначислений: с нее выжимают все недоимки, которые только возможно, — комментирует собеседник редакции. — Компании, которые работали по «упрощенке», проходили те же процедуры ликвидации. Сейчас предлагают их упростить, и если у предпринимателя нет недоимки по налогам, по зарплате и т.д., то он получает возможность быстро закрыть бизнес. Выход ли это для новосибирского бизнеса? Да! Статистика показывает, что у нас довольно большое количество брошенных компаний. Когда ко мне приходят на консультацию представители малого и среднего бизнеса перед открытием новой компании, я обязательно спрашиваю, а что они сделали со старой? У 70% она находится в подвешенном состоянии. Предприниматели не знают, что с ними делать, у некоторых существует психологическая боязнь прохождения ликвидационных процедур.

Евгений Шумкин напоминает, что тренд от ФНС России на «зачистку» ЕГРЮЛ от «спящих» или формально зарегистрированных юридических лиц, прослеживается с 2017 года. За 5 лет в административном порядке ликвидированы сотни тысяч компаний.

Как это работает?

— Решение о ликвидации компании является правомерным решением для всех хозяйствующих субъектов, например достигших своих экономических целей. Теперь учредителям (участникам) малых и средних предприятий (находящихся в едином реестре МСП (!), достаточно, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, просто направить в регистрирующий орган (ИФНС по месту регистрации) заявление об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Его нотариальное удостоверение при этом не требуется, — комментирует Евгений Шумкин.

Что появится с 01 июля 2023 года (вступит в силу законопроект):

Изменения Нюансы Хозяйствующий субъект МСП должен быть в Едином реестре МСП на момент подачи заявления об исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ Есть ЕГРЮЛ, данные в ЕРМСП вносит ФНС России на основании ЕГРЮЛ и исключает так же. Поэтому касается не всех хозяйствующих субъектов, а только находящихся в ЕРМСП Под исключение попадают не все системы налогообложения Общая система налогообложения (НДС) не подходит Тотальное отсутствие кредиторской задолженности То есть не только перед бюджетами всех уровней, но и перед остальными хоз.субъектами. Нет рассматриваемых судебных дел о взыскании задолженности с субъекта Нет имущества Как недвижимого, так и движимого Нет текущей добровольной, административной или судебной ликвидации Нет в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности

По словам Шумкина, если все указанные критерии учтены и соблюдены, то:

регистрирующий орган примет решение о ликвидации компании (формы заявления, естественно, пока нет); осуществит публикацию в течение 5 дней, обеспечив кредиторов правом на подачу возражения о предстоящем исключении субъекта; если никто из кредиторов не возразил, то субъект исключается из ЕРМСП.

При этом, есть еще 1 год, для «опоздавших» заинтересованных лиц, чтобы оспорить решение регистрирующего органа о ликвидации юридического лица.

Ольга Корпачева считает, что поправки позволят обелить бизнес-историю собственника и директора «подвисшей» компании:

— Упрощение процесса закрытия бизнеса дает им возможность учесть все промахи, которые они совершили при ведении «старого» бизнеса, и заходить в новый уделяя больше внимания учету, договорам, контрагентам, выплате налогов, чтобы не допускать прежних ошибок. Это возможность для МСП сделать полный апгрейт бизнеса.

Ложки дегтя

В то же время опрошенные редакцией юристы констатировали, что в законопроекте есть недоработки, а важные нюансы авторы поправок не учли.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева считает, что самой большой сложностью для компаний, которые заявляют о планах по ликвидации, сегодня является назначение налоговой проверки.

— Сейчас при ликвидации предприятия закон устанавливает двухмесячный срок, который разделяет подачу заявления о ликвидации и возможность фактического исключения из реестра. Новый законопроект этот двухмесячный срок исключает. Но фактически, пока налоговая проверка не закончится, никакая ликвидация компании невозможна, — поясняет юрист. — Если сейчас новый порядок уберет не только двухмесячный срок, который, прежде всего, действует в интересах кредиторов, то это очень упростит процедуру. Если налоговая по- прежнему будет назначать проверки, то это ничего не поменяет по факту.

Евгений Шумкин рассуждает, что с точки зрения экономического анализа права спорной видится попытка решить проблемы частного права с помощью этого законопроекта.

— Экономических исследований традиционно под законопроект нет, есть юридическая оболочка со слабым, на наш взгляд, правовым и социальным обоснованием. По сути, предложен алгоритм суперупрощенного выхода из бизнеса для супердобросовестных предпринимателй. Хотя закон такую добросовестность для субъекта предполагает. С другой стороны, такая законотворческая попытка может демонстрировать перехват инициативы у скоро заканчивающего «тотального» моратория на банкротство (до 01.10.2022), как ударная доза для снижения возможного напряжения в сфере предпринимательства, — комментирует Шумкин. — Инициатива видится полезной предпринимателям, прозорливо видящим свой экономический дефолт через 3 года и решившим «правильно» выйти из бизнеса. Но, кажется, количество таких предпринимателей очень невелико. Напрашивающихся революционных изменений законопроект не несет. Предлагаемый процесс должен стать проще за счет сокращения бюджета, затрачиваемого на него сейчас времени и бюджета денег предпринимателей, соответственно. Баланс интересов с государством соблюден усилением ответственности учредителей (участников), что характерно.

Ольга Корпачева уверена, что поправки можно доработать и попробовать расширить их действие на компании, работающие с НДС. Например, если она несколько лет не ведет свою деятельность. По ее словам, это позволит вывести из под гнета большой пласт брошенных собственниками компаний.

— Новелла рассчитана только на компании, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. Кроме того, дополнительно такие компании должны соответствовать ряду требований. В частности, у компании не должно быть долгов перед контрагентами, работниками и бюджетом, компания не должна быть плательщиком НДС, в ЕГРЮЛ в отношении компании не должно быть сведений о недостоверности — итого 10 пунктов. Наверное, наличие этих требований логично. Но не совсем понятно, почему не может прекратить свое существование в упрощенном порядке компания, владеющая недвижимостью или транспортными средствами? — рассуждает ведущий юрист ООО «Сибирская Юридическая Компания» Елена Столярова. — Да, новая процедура, безусловно, полезна, но ее применение будет ограничено большим количеством требований.

В то же время она полагает, что ко второму чтению процедура упрощенного закрытия бизнеса еще будет меняться и совершенствоваться.

— Скорее всего, законодатели обяжут собственников МСП дополнительно раскрывать информацию на федресурсе, чтобы максимально повысить информированность кредиторов и иных заинтересованных лиц. Но даже в этом случае процедура исключения компании-МСП из ЕГРЮЛ по решению собственников будет существенно проще по количеству необходимых для проведения мероприятий и быстрее по срокам по сравнению с классической ликвидацией по решению тех же собственников, — поясняет эксперт. — Например, при ликвидации участникам компании придется собираться, как минимум, 3 раза для принятия решений и утверждения документов — и столько же раз уведомлять регистрирующий орган о результатах. Минимальный срок добровольной ликвидации по закону — 3 месяца, но по факту — растягивается на 5-6 месяцев, даже если у компании нет особых проблем. По анонсируемой законопроектом процедуре исключения компании-МСП из ЕГРЮЛ собственникам необходимо принять лишь одно решение, и по истечении ровно 3 месяцев (ни больше, ни меньше) компания прекратит свое существование.

Однако не все так радужно — всегда бывает ложка дегтя. К примеру, Столярова рекомендовала собственникам тщательно обдумать порядок прощания с «проблемной» компанией. Ведь если после ее исключения из ЕГРЮЛ будут выявлены неисполненные обязательства, участники компании будут привлечены к субсидиарной ответственности в том же порядке, что и собственники компаний, исключенных из реестра по инициативе регистрирующего органа как недействующие.

— Ликвидация компании не является гарантом снятия юридической ответственности с их учредителей (участников). Судебная практика полна примеров привлечения собственников компаний к «внеконкурсной» субсидиарной ответственности, — предупреждает и Евгений Шумкин.

Ранее редакция сообщала, что в 2021 году в Новосибирске закрылись на четверть меньше компаний, чем в 2020 году.