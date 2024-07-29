Самые дешевые авиамаршруты для путешествий из Новосибирска в сентябре

В сентябре самыми дешевыми направлениями для путешествий из Новосибирска по странам ближнего зарубежья стали Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Об этом говорится в сообщении сервиса Яндекс Путешествия (цены актуальны на 27 июля 2024 года. — Ред.).

Так, поездка в обе стороны в Казахстан (Усть-Каменогорск) обойдется в 13200 рублей, в Узбекистан (Ташкент) — 31800 рублей. Для сравнения, самый бюджетный перелет в Китай (Шанхай) в первый месяц осени будет стоить 43300 ₽ на человека, в Таиланд (Пхукет) — 63000 ₽.

Судя по данным сервиса, отдых внутри страны для новосибирцев более доступен. Билет на самолет туда и обратно в Красноярск будет стоить от 7200 рублей, в Горно-Алтайск — 7700. Хотя, вместо поездки в Москву (16800) уже можно выбрать отдых в Казахстане — в Астане (14300) и Алматы (16900).

Напомним, в России также действуют такие сервисы для покупки дешевых авиабилетов, сравнения цен и выбора оптимальных маршрутов для отдыха, как Т-Путешествия, Tutu.ru, Aviasales, OneTwoTrip и т.д.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирскую область также растет поток туристов.