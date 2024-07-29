Как отмена льготной ипотеки повлияла на застройщиков Новосибирска

В первой половине 2024 года 82% сделок на первичном рынке недвижимости Новосибирска были совершены с использованием ипотеки, в июне этот показатель достиг 94,2%. Всего за полгода были реализованы 392,2 тысячи кв. м новостроек, среднемесячный объем поглощения составил 65,4 тысячи кв. м или 1410 квартир. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Объектив.рф».

— Высокие продажи 2021-2024 годов во многом обеспечены именно льготной ипотекой, поэтому ее отмена с 1 июля неизбежно затормозила рынок, — констатировали в компании.

Эксперты также проанализировали, как отмена ипотеки сказалась на участниках регионального рынка.

Какие девелоперы Новосибирска меньше всего зависят от программ ипотечного кредитования

Наименьшая доля ипотечных сделок в структуре продаж по ДДУ за январь-июнь 2024 года, по версии сервиса, наблюдается у следующих игроков:

ГК «Баутехник» («Apartville на Кошурникова») — 16,9%,

СХ «СтройМастер» — 17,9% («Ельцовский»),

«ВОЛНА development» — 22,4% (Gagarin City),

SG Development — 35,5% («Аэрон»),

«Эталон» — 40,3% («Freedom»).

— Небольшая доля ипотеки в структуре продаж по ДДУ может быть обусловлена несколькими причинами. Большая часть указанных девелоперов реализуют апарт-комплексы, в том числе бизнес-класса, а ипотека с господдержкой на апартаменты не распространяется, — комментируют в компании. — Коммерческие кредиты (даже с условием субсидирования ставки банком или траншевого деления) все-таки остаются менее привлекательными, поэтому большинство покупателей предпочитают использовать рассрочку или оплачивать полную стоимость сделки, перемещая в сегмент недвижимости свободные средства. В целом апартаменты чаще приобретают в качестве инвестиции — в таком случае участники сделки финансово подготовлены к крупному приобретению.

Максимальная доля ипотечных сделок в структуре продаж по ДДУ за январь-июнь 2024 года была зарегистрирована у следующих компаний:

«Сибирь Девелопмент» — 100%,

СЗ «Библиосити» — 100,0%,

ГК «Дискус» — 98,7%,

«Дом Солнца» — 98,4%,

ГК «СССР» — 97,8%.

— Среди девелоперов с большой долей ипотеки есть компании, которые возводят и доступное жилье, и проекты бизнес-класса, — пояснили в компании.

В то же время у лидеров рынка по объему реализации жилья в первом полугодии 2024 года доля ипотечных сделок в структуре продаж по ДДУ существенно различается и в среднем является довольно высокой, поясняют эксперты сервиса «Объектив.рф»:

ГК «ВИРА» — 96,7%,

«Брусника» — 55,2%,

ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» — 95,1%,

ГК «СМСС» — 77,8%,

ГК «СОЮЗ» — 94,4%.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что сейчас надежность застройщика становится основным критерием при выборе квартиры в новостройке, по крайней мере в Новосибирске.

— При покупке нужно вычеркивать из списка всех, кто на 6 месяцев отстает от графиков строительства. Оставлять нужно тех, кто строит на своих деньгах, например ТДСК, ДАР, и т.д. А также тех, у кого квартиры и апартаменты в сданных домах: тут выбор около 2000 квартир в нормальной ценовой нише: «Новосибирский квартал», «Дивногорский», «НОВА», «Радуга Сибири», ПСФ, «Расцветай», «Новый мир», и т.д., — перечисляет Николаев. — Добавляем несколько компаний из топ-20, у которых не было нарушений сроков ввода: «Брусника», «КПД Газстрой», ПСФ, «Энергомонтаж», «ВИРА», SG Development, «СОЮЗ», «Юнити», «СИБИРЬИНВЕСТ» и.т.д.

Что касается середняков, то, по его словам, по таким компаниям сложнее собрать информацию, но этот актив эксперт считает недооцененным.

— Застройщики без введенных проектов требуют более глубокого анализа, — уверен Сергей Николаев. — Важно, чтобы цены не были сильно завышены относительно вторичного рынка в данной локации. В целом ситуация сложная, с выбором можно не сильно торопиться и проверять проект по всем доступным источникам и инсайдерской информации, цена ошибки ― замороженные деньги без адекватной компенсации.

Ранее редакция сообщала о том, что москвичи интересуются новостройками Новосибирской области.