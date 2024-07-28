После первого рейса отменен турпоезд на Алтай из Новосибирска

— Решение о регулярном курсировании поезда будет принято с учетом отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ, — заявляли в РЖД.
Туристический поезд Новосибирск — Бийск — Таштагол отменен после первого рейса, сообщает паблик «Бийск 22» со ссылкой на компанию «Олимпия Райзен Сибирь». Причины сворачивания проекта не называются.
Первый и единственный круиз состоялся 12—15 июля. Формат поездки — тур выходного дня. Поезд отправился в путешествие в пятницу вечером и вернулся в понедельник утром. Его пассажирами стали 129 человек. Стоимость путёвки зависела от выбранного класса и набора экскурсий. Она варьировалась от 27 200 до 64 825 рублей. В цену также входило питание в кафе.
Для туристов была предусмотрена 11- часовая остановка в Бийске с экскурсией по исторической части города. Кроме того, в маршруте было предусмотрено посещение Белокурихи. В Горном Алтае для туристов готовили заезд в Сростки, на озеро-курорт Манжерок с подъёмом на канатной дороге на гору Синюха, водную экскурсию по Катуни. Также в программе были Золотая Шория и Шорский национальный парк с прогулкой на катамаранах и посещением музея-заповедника.
— Решение о регулярном курсировании поезда будет принято с учетом отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ, — заявляли в РЖД.
Фото предоставлено «Российскими железными дорогами» (РЖД), автор- пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru