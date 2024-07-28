После первого рейса отменен турпоезд на Алтай из Новосибирска

Туристический поезд Новосибирск — Бийск — Таштагол отменен после первого рейса, сообщает паблик «Бийск 22» со ссылкой на компанию «Олимпия Райзен Сибирь». Причины сворачивания проекта не называются.

Первый и единственный круиз состоялся 12—15 июля. Формат поездки — тур выходного дня. Поезд отправился в путешествие в пятницу вечером и вернулся в понедельник утром. Его пассажирами стали 129 человек. Стоимость путёвки зависела от выбранного класса и набора экскурсий. Она варьировалась от 27 200 до 64 825 рублей. В цену также входило питание в кафе.

Для туристов была предусмотрена 11- часовая остановка в Бийске с экскурсией по исторической части города. Кроме того, в маршруте было предусмотрено посещение Белокурихи. В Горном Алтае для туристов готовили заезд в Сростки, на озеро-курорт Манжерок с подъёмом на канатной дороге на гору Синюха, водную экскурсию по Катуни. Также в программе были Золотая Шория и Шорский национальный парк с прогулкой на катамаранах и посещением музея-заповедника.