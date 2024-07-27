«Отключите сотовый телефон»: о ливнях с грозами и сильном ветре предупредили жителей Новосибирской области

Жителей Новосибирской области предупредили о надвигающейся погодной атаке. По данным ведомства, в воскресенье, 28 июля в регионе ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 18 м/с.

Спасатели дали рекомендации на случай, если скверная погода застанет сибиряков в выходной день на природе, либо за прогулкой по городу.

— Если в это время вы на улице, отключите сотовый телефон. Постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную защиту от молний. Ни в коем случае не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям. Не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами. Не приближайтесь к сельхозтехнике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов, — предупредили земляков специалисты МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что в последние выходные июля 2024-го Новосибирскую область накроет аномальная жара. По данным синоптиков, в субботу, 27 июля, в некоторых районах города и и региона столбик термометра поднимется до +34 градусов.