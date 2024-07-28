Для мигрантов хотят ввести госпошлину за сертификат о сдаче экзамена по русскому языку

Депутаты Госдумы предложили взимать госпошлину с иностранных граждан за выдачу сертификата о сдаче экзамена по русскому языку. Соответствующий законопроект направлен на заключение правительства РФ. На сегодняшний день за выдачу подобного сертификата госпошлина не взимается.

Выдачей сертификата о знании русского языка занимаются государственные и частные образовательные организации из утверждённого перечня Минобрнауки. За тестирование нужно заплатить от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости от аттестационного центра.

— Мы считаем, что мигрант, претендующий на право работы у нас, должен знать язык и уважать нашу культуру. Тем, кто хочет этими знаниями пренебречь, мы поставим заслон в виде пошлин, контроля за организацией и проведением экзаменов, немедленной депортации за попытку подделки документов. Будем добиваться принятия инициатив, которые остановят мигрантский беспредел в стране, — отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предполагается, что доходы от госпошлины будут засчитываться в местные бюджеты по месту регистрации или по фактическому месту проживания иностранных граждан.

— Инициатива позволит обеспечить дополнительный сбор средств в бюджет муниципалитетов, который может быть направлен на финансирование ключевых сфер жизни их жителей, — уверены инициаторы законопроекта.

Кроме того, депутатами ЛДПР уже разработан законопроект о депортации иностранных граждан за их счёт, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.

Иностранные граждане из стран дальнего зарубежья и трудовые мигранты должны в течении 30 дней с момента получения разрешительных документов на работу представить сертификат на знание русского языка. В Новосибирской области право тестирования мигрантов на здание русского языка есть только у двух вузов: СибСТРИНа и НГТУ. В ближайшее время к ним подключится площадка ТГУ.

По словам заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмилы Фоменко, в марте 2024 года методика тестировании знания русского языка в регионе изменилась. В результате 11 организаций-посредников из Новосибирска, которые ранее предоставляли такие услуги, были лишены этого права. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции.

— Сотрудники центров тестирования формально относились к этой процедуре. Сертификат выдавался иностранцам, не знающим русского языка, и последствия этого мы фиксируем до сих пор, — пояснила Людмила Фоменко. — Совместно с сотрудниками ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД мы отказали более 600 иностранным гражданам в приеме документов на оформление патентов по причине незнания русского языка, несмотря на наличие у них сертификата.

Напомним, общая квота на регион по найму сотрудников из стран дальнего зарубежья пока составляет около 3000 человек, но Людмила Фоменко отметила, что она с большой долей вероятности будет сокращаться.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске обнаружили 15 школ с детьми мигрантов, не говорящими по-русски.