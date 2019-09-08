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После полудня явка избирателей всё же превысила 10%

Советский район по-прежнему в лидерах.
  • 08/09/2019, 16:00
Автор: Евгения Серёгина
После полудня явка избирателей всё же превысила 10%
«Депутата горсовета избирают активнее, чем мэра»

По информации городской избирательной комиссии Новосибирска, по данным на 15 часов, явка избирателей на участки в среднем по городу составила 12% (142,6 тыс. чел.). Как и по полуденным данным, наибольшую активность продолжают проявлять жители Советского (15,5%), Железнодорожного (13,9%) и Центрального районов Новосибирска. Наименее активны избиратели в Октябрьском районе (11%).

В Калининском районе, где проходят довыборы депутата горсовета по округу №12, явка значительно выше. По информации избиркома, к 15 часам проголосовали 13,2% избирателей (3,3 тыс. чел.).

Напомним, что на выборах мэра зарегистрированы 15 кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вицк-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На мандат горсовета Новосибирска претендуют пять кандидатов. Это директор ООО «Академ Развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата Заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владисла Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта Павле Чрнышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

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