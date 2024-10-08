После похищения мигрантами сына бойца СВО Бастрыкин потребовал возбудить дело

Очередной вопиющий случай с участием мигрантов произошел в одном из поселков Коченевского района. На этот раз жертвой произвола приезжих стал 13-летний подросток, чей отец находится в зоне СВО.

Согласно информации в социальных сетях, накануне инцидента между школьником и его сверстником произошел конфликт. После этого отец юного мигранта вместе со своим приятелем насильно затащили ребенка в машину и угрожали ему убийством.

ЧП произошло еще в сентябре. Тогда же мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию, однако, в возбуждении уголовного дела ей было отказано.

История с похищением донеслась до руководителя Центрального аппарата СКР Александра Бастрыкина. Главный следователь России поручил региональному СК возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека», — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из сел Тогучинского района цыгане похитили ребенка. Мальчику повезло — его отец вовремя увидел происходящее, догнал и забрал сына у похитителей.