В этом сезоне у сибиряков выросла популярность курортов Ставропольского края

За девять месяцев 2024 года билеты на поезд на ЗСЖД приобрели более 33,6 млн. пассажиров (+5,1% к январю – сентябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 3,7 млн пассажиров (+1,7%), в пригородном сообщении – 29,9 млн (+5,6%). Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В целом пассажирооборот на ЗСЖД в январе – сентябре этого года вырос на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 4408,3 миллионов человек. Из них в дальнем следовании — 3048,3 млн. пассажиров (+1,5%), в пригородном сообщении — 1360 млн. (+4,5%).

Ранее стало известно, что этим летом 7600 пассажиров съездили из Новосибирска в Сочи. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 5700 билетов было продано до Анапы. На третьем месте оказался Краснодар (4300 человек).

В пресс-службе ЗСЖД отметили, что. Так, с начала года объём пассажирских перевозок в Пятигорск увеличился на 17,4% по сравнению с 2023 годом. В Минеральные Воды — на 15,3%.

Помимо этого, новосибирцы стали чаще ездить по железной дороге в Санкт-Петербург и Москву. Город на Неве посетили около 5000 пассажиров — на четверть больше, чем в предыдущем году. До Москвы поездом добирались более 17 400 человек — это на 9% выше показателя аналогичного периода 2023 года.

— Из сибирских городов за восемь месяцев лидерами по количеству прибывших из Новосибирска пассажиров стали Омск, Красноярск и Новокузнецк, — добавили в ЗСЖД, отметив, что это традиционная статистика.

Ранее редакция рассказывала о том, что грузинская Georgian Airways открывает прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси.